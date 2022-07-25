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Yerel Amasya'da feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı
Yerel

Amasya'da feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Amasya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan araç devrildi. Kazada aynı aileden 1 çocuk ölürken 4 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-07-25 11:28:00 - 2022-07-25 11:32:42
Amasya'da feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Alınan bilgiye göre, Giresun’dan İstanbul yönüne giden Hüseyin Gedik kontrolündeki 34 TK 1539 plakalı hafif ticari araç, Amasya merkez Kışlacık köyü civarında kontrolden çıkarak devrildi.

Gerçekleşen kazada araçtan yola savrulan 8 yaşındaki Elif Nur Gedik olay yerinde hayatını kaybetti.

Amasya Belediyesi itfaiye ekipleri ile 112 acil sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkartılan yaralılar sürücü baba Hüseyin, anne Fatma ile diğer çocukları Muhammet İsa ile Halil İbrahim Gedik ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Jandarma ve polis ekiplerinin de sevk edildiği kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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