Amasya’da dur ihtarına uymayan ehliyetsiz çocuk polise çarptı: 1 yaralı

Amasya merkez Göllü Bağları Mahallesi, Eski Ziyaret Köprüsü mevkiinde İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen denetimler sırasında bir yaralanma olayı meydana geldi.

Uygulama noktasında durdurulmak istenen bir motosiklet sürücüsü, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

2 KİLOMETRELİK KOVALAMACA KAZAYLA BİTTİ

Yaklaşık 2 kilometre boyunca ekiplerden kaçan sürücü, önünün kesildiğini fark edince geri manevra yaparak izini kaybettirmeye çalıştı. Bu sırada motosiklet, kendisini durdurmaya çalışan trafik polisi memuru M.Y.K.'ye çarptı. Olayın ardından telsiz anonslarıyla bölgeye hızla sağlık ve takviye polis ekipleri sevk edildi.

POLİS MEMURUNUN SAĞ AYAĞI KIRILDI

Yaralı polis memuru M.Y.K., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tetkiklerde polis memurunun sağ ayağında kırık tespit edilirken, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. 16 yaşında olduğu ve ehliyetinin bulunmadığı belirlenen sürücü M.D. ise gözaltına alındı. Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.