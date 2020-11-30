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Gündem Amasya’da çıkan yangında ahşap ev küle döndü
Gündem

Amasya’da çıkan yangında ahşap ev küle döndü

Amasya’da elektrik kontağından çıkan yangında iki katlı ahşap evi küle çevirdi.

Yeniakit Publisher
2020-11-30 00:57:00 -
Amasya’da çıkan yangında ahşap ev küle döndü

Verilen bilgiye göre, Amasya'da Üçler Mahallesi’nde Yakup Ceylan’a ait iki katlı ahşap evde elektrik kontağından yangın çıktı. Kısa sürede yayılan alevler büyük çaplı maddi hasara yol açtı. Evsahibi Ceylan, gazetecilere yaptığı açıklamada elektrik kontağından çıkan alevleri söndüremeyince iki çocuğuyla birlikte dışarı kaçıp itfaiyeye haber verdiğini söyledi.

Amasya Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından çevredeki bitişik evler sıçramadan söndürülen yangında ayağından yaralanan bir itfaiye eri olay yerinde bulunan ambulanstaki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Mahalle sakinlerinin alevlerin söndürülmesini endişeyle izledikleri yangınla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

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