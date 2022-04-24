  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Amasya’da 835 dekar atıl arazi tarıma kazandırılıyor
Ekonomi

Amasya’da 835 dekar atıl arazi tarıma kazandırılıyor

Amasya Valiliği, Suluova ilçesinde bulunan 835 dekarlık atıl haldeki alanın tarım arazisi olarak kullanılması için çalışma yürütüyor.

Yeniakit Publisher
2022-04-24 15:42:00 -
Amasya’da 835 dekar atıl arazi tarıma kazandırılıyor

Vali Mustafa Masatlı, son 20 yılda tarım ve hayvancılık alanına verilen sayısız destekten Amasya’nın da payını aldığını belirtti, Masatlı, “Tarıma kazandırdığımız 835 dekarlık alanı sürer durumdayız. Tabii burada ekilecek ürün çeşidinin de önemi var. Özellikle ayçiçeği ve şeker pancarı ürünleri bu bölgemizde ekilecek” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay