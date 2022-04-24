Amasya’da 835 dekar atıl arazi tarıma kazandırılıyor
Amasya Valiliği, Suluova ilçesinde bulunan 835 dekarlık atıl haldeki alanın tarım arazisi olarak kullanılması için çalışma yürütüyor.
Vali Mustafa Masatlı, son 20 yılda tarım ve hayvancılık alanına verilen sayısız destekten Amasya’nın da payını aldığını belirtti, Masatlı, “Tarıma kazandırdığımız 835 dekarlık alanı sürer durumdayız. Tabii burada ekilecek ürün çeşidinin de önemi var. Özellikle ayçiçeği ve şeker pancarı ürünleri bu bölgemizde ekilecek” dedi.