Amasya Valisi Osman Varol Ağrı Valiliği’ne atandı! Duygusal veda

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Amasya Valiliğinden Ağrı Valiliğine atanan Dr. Osman Varol ve eşi Funda Varol için veda yemeği düzenlendi.

Kentte bir otelin restoranında düzenlenen veda yemeğinde konuşan Vali Varol, 3 yıldır Amasya'da görev yaptığını burada çok iyi karşılık bulduğunu söyledi.

Vali Varol, Amasya'nın çok kadim bir şehir olduğunun altını çizerek, "Çok iyi karşılık gördük çok güçlü gönül bağları oluşturarak bu şehirden ayrılıyoruz. Amasya o anlamda gönlümüzün bir parçası hiçbir zaman unutamayacağımız çalışma mekanlarımızdan biri olacaktır." dedi.

Amasya'nın çok özel bir şehir olduğunu dile getiren Varol, "Amasya ilklerin şehri sayısız medeniyete ev sahipliği yapmış bir şehir. Ama özellikle Türk milletinin başı ne zaman sıkışsa bir sığınak olarak koşup sığındığı bir mekan olmuş bunun gururunu, onurunu taşıyan bir şehir." diye konuştu.

Konuşması sırasında duygusal anlar yaşayan Vali Varol, "Bu konuşmalar duyguludur bir de Bayburt'ta bizim sülalenin adı söylendiği zaman 'gözü yaşlı' derler. İstemeden kalbini kırdığım kim varsa 7'den 70'e özür diliyorum. Benim hakkım helal bu şehre herkesin de bizlere hakkını helal etmesini diliyorum." ifadesinde bulundu.

Veda yemeğine, Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, İl Jandarma Komutanı Ali Yıldız, kaymakamlar, kurum müdürleri, gazeteciler, siyasi parti temsilcileri katıldı.