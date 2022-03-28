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Ekonomi Amasya Üniversitesi personel alımına gidiyor
Ekonomi

Amasya Üniversitesi personel alımına gidiyor

Amasya Üniversite birimlerinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” içerisinde yer alan Ek 2. maddenin (b) fıkrasına göre 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle Lisans, Önlisans ve Ortaöğretim mezunlarından yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın 47 kadro için sözleşmeli personel alınacak.

Yeniakit Publisher
2022-03-28 15:07:00 -
Amasya Üniversitesi personel alımına gidiyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre başvuru   yapmak   isteyen   adayların   https://pdb.amasya.edu.tr/   adresimizde   bulunan Başvuru  Talep  Formunu  bilgisayar  ortamında  doldurup,  çıktısını  alıp  imzalayarak  istenilen belgelerle  birlikte  ilanın  Resmî  Gazete’de  yayımlandığı  tarihi  izleyen  15.  gün  mesai  bitimine (saat:  17.00)  kadar  Amasya  Üniversitesi  Personel  Daire  Başkanlığına  şahsen  başvurmaları gerekmektedir. Adaylar sadece tek bir unvan için ilan numarası belirterek başvuru yapacaklardır. Birden fazla ilan numarası ile başvuru yapıldığı takdirde bütün başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Atanmaya   hak   kazanan   adaylara   ilişkin   asıl   ve   yedek   listeler,   Üniversitemizin (https://www.amasya.edu.tr/)   internet   adresinden   ilan   edilecektir.   İlan   tebliğ   mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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