Amasya Üniversitesi 12 Öğretim Üyesi alacak
Amasya Üniversitesi, duyurduğu birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23. , 24. ve 26. maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyeleri alacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre Adayların Üniversite Personel Daire Başkanlığı web sayfasında yayımlanan (https://pdb.amasya.edu.tr/mevzuat) Amasya Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde belirtilen kriterleri sağlaması gerekmektedir. Bu kriterleri sağlamayanların başvuruları işleme alınmayacaktır.
Profesör ve Doçent kadrolarına başvurular, 6.5.2021 tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvurular ise 15 gün içerisinde ilgili birimlere şahsen ya da posta yoluyla yapılacaktır.
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