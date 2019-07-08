Amasra Tüneli'nde korkutan araç yangını
Amasra Tüneli'nde yanan otomobil, kullanılamaz hale geldi.08 Temmuz 2019 Pazartesi 12:10
Amasra ilçesinden Ankara yönüne giden Soner Öztürk yönetimindeki otomobil, Amasra Tüneli’nde motor bölümünde alev alarak yanmaya başladı.
Bunun üzerine sürücü Öztürk, otomobili sağ şeride çekerek itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
Olay yerine gelen Bartın ve Amasra itfaiye ekiplerince, otomobildeki yangın söndürüldü.
Yangın nedeniyle araç kullanılamaz hale geldi.
Bir süre trafiğe kapanan tünel geçişi, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.
YORUM YAZ