Amasra Tüneli'nde korkutan araç yangını Amasra Tüneli'nde yanan otomobil, kullanılamaz hale geldi.

Amasra ilçesinden Ankara yönüne giden Soner Öztürk yönetimindeki otomobil, Amasra Tüneli’nde motor bölümünde alev alarak yanmaya başladı. Bunun üzerine sürücü Öztürk, otomobili sağ şeride çekerek itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen Bartın ve Amasra itfaiye ekiplerince, otomobildeki yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle araç kullanılamaz hale geldi. Bir süre trafiğe kapanan tünel geçişi, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

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