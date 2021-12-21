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Eğitim Amasra okullar tatil mi 22 Aralık? Bartın Amasra yarın okullar tatil mi?
Eğitim

Amasra okullar tatil mi 22 Aralık? Bartın Amasra yarın okullar tatil mi?

Yarın okullar tatil mi Amasra | Yoğun kar yağışı Bartın’da etkisini sürdürüyor. Öğrenciler ise Amasra’da yarın 22 Aralık Çarşamba günü okulların tatil olup olmayacağını araştırmaya başladı. Peki, Amasra okullar tatil mi?

Yeniakit Publisher
2021-12-21 20:11:00 -
Amasra okullar tatil mi 22 Aralık? Bartın Amasra yarın okullar tatil mi?

Bartın’da kar yağışı etkisini sürdürüyor. Amasra’da yarın da kar yağışının devam etmesi bekleniyor. Peki, yarın okullar tatil mi?

Amasra okullar tatil mi 22 Aralık? Bartın Amasra yarın okullar tatil mi?

Bartın’ın Amasra ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime çarşamba günü ara verildiği, uzaktan eğitimin ise devam edeceği bildirildi. Amasra Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “İlçemizde devam eden etkili kış şartları nedeniyle meteorolojik veriler, sağlık ve ulaşım şartlarının birlikte değerlendirilmesi sonucunda İlçe Hıfzıssıhha kararı doğrultusunda ilçemizde bulunan tüm eğitim kurumlarımızda 22 Aralık 2021 Çarşamba günü 1 gün süreyle yüz yüze eğitime ara verilmiştir. Uzaktan eğitime devam edilecektir” denildi.

Ulus yarın okullar tatil mi 22 Aralık | Bartın Ulus okullar tatil mi?
Ulus yarın okullar tatil mi 22 Aralık | Bartın Ulus okullar tatil mi?

Eğitim

Ulus yarın okullar tatil mi 22 Aralık | Bartın Ulus okullar tatil mi?

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