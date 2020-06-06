Amasra nerede? | Amasra'ya nasıl gidilir?

Koronavirüs salgınının kontrol altına alınması ve vaka sayısının azalmasıyla milyonlarca kişi yeni normalleşme sürecine adım attı. Bu süreçte sosyal mesafeye riayet edilebilecek tatil beldeleri de araştırılmaya başlandı. Son dönemde Amasra bu konuda en çok merak edilen yerler arasında girdi. Peki, Amasra nerede?

Amasra nerede?

Amasra; Batı Karadeniz Bölgesinde Bartın iline bağlı bir ilçedir. Üç bin yıllık tarihiyle dikkatleri üzerine çeken Amasra son yıllarda doğal güzelliği ve kültürel mirasıyla turistlerin gözde mekanları arasında girdi. 2015'te UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne dahil edilen Amasra'da son günlerde bir hayli yoğunluk gözleniyor.

Amasra'ya nasıl gidilir?

İstanbul ile Amasra arası 468,2 kilometredir.

Ankara ile Amasra arası 308,6 kilometredir.

İzmir ile Amasra arası 820,9 kilometredir.

Antalya ile Amasra arası 761,9 kilometredir.

Trabzon ile Amasra arası 776,3 kilometredir.