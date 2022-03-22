“Ama”sı “mama”sı yok, dayakçı polisler atılmalı!

Furkan Vakfı Adana'da izinsiz gösteri düzenledi. Vakıf kurucusu Alparslan Kuytul'un kışkırtmalarıyla olay çıktı, polis göstericilere sert müdahalede bulundu. Polis ekiplerinin sert müdahalesi orantısız güc kullanımına döndü. Özellikle hiçbir şey yapmadan yerde oturan kadınlara saldıran polisler ağızları açık bıraktı.

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, söz konusu polislerin görevden alınması gerektiğini söyledi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı şu şekilde:

2018 Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde, Alpaslan Kuytul öncülüğündeki provokasyonlar tam hız sürüyordu.

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde de, benzer tekrarı bizlere yaşatacaklarını görüyoruz.

2018’de de, Kuytul grubunun provokasyonlarını haberleştiriyorduk..

İki temsilcisi, gazetemizi ziyaret edip, “Bizler ve sizler Müslümanız, bize yönelik yaptığınız haberler yakışıyor mu?” diye sordular..

Grup olarak yaptıkları eylemlerin yanlış olduğunu, ancak haberlerimizde hata olmaması için, ajanslardan geçen haberlerde kendilerinin de görüşlerini alarak yayına verebileceğimizi belirttim..

Bir süre sonra, Alpaslan Kuytul’un eşi Semra Kuytul, o tarihteki gruptan bazı kişilerin tutuklanmasını hatırlatıp, internette bir açıklama yaptı: “İslami Camianın Furkan Vakfı Operasyonuna Ve Alparslan Kuytul Hocaefendinin Tutukluluğuna Bakışı” başlığı ile, kendilerine göre şu tespitleri yapmışlardı:

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