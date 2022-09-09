Amaranth nedir, amaranth faydaları, zararları nelerdir? Amaranth nasıl tüketilir? Amaranth tarifleri ve çayı tarifi

Amaranth faydaları say say bitmez: İçeriğinde antioksidanlar bulundurması sebebiyle vücudu toksinlerden arındırır. - 100 gram tohumunda günlük protein, B vitamini ve minerallerin %20'si bulunur. - Demir, potasyum, çinko, magnezyum ve kalsiyum açısından zengindir. Peki, Amaranth nedir, faydaları ve zararları nelerdir, nasıl kullanılır, amaranth çayı nasıl yapılır işte tüm detaylar...

Amaranth nedir?

Yaprakları da yenilebilen amaranth çiçekleri süs bitkisi olarak kullanılmaktadır Tohumlarının tahıl olarak tüketilmesinin yanı sıra doğada bordo ve mor renkleri ile karşımıza çıkmaktadır. İçeriğinden yüksek miktarda protein barındırdığı için adını pek çok kişiye duyurmuştur. Meksika ve orta Amerika'da yetiştirilen amaranth bitkisi Aztekler zamanından beri ekmek yapımından şifalı kürlere kadar pek çok alanda kullanılmıştır.

Amaranth Tohumu Nedir?

Amaranth tohumu Meksika’dan gelen ve renkli bir geçmişi olan bir bitkidir. Peru bölgesinde Amaranth doğal bitki olarak kabul edilir. Aztekler döneminde bir bitki önemli bir besin kaynağıydı. Aztek İmparatoruna yapılan yıllık Amaranth harcamaları mısır vergilerine eşit orandaydı. Aztekler bu bitkiyi sadece yemek için üretmezlerdi. Amaranth bunun dışında dini ayin ve ritüellerde de kullanılırdı.

Amaranth Tohumu, çeşitli kendine has özelliklerinden dolayı antik medeniyetler tarafından kutsal kabul edilirdi. Amaranth bitkisinin asla solmayan bir özelliği vardır. Bu bitki tüm dünyaya yayılırken Hindistan, Afrika, Nepal gibi bölgelerin önemli bir besin kaynağı olmuştur. Amaranth tohumu ve tahılının bir diğer önemli faydası ise, kışa ve özellikle de soğuğa karşı dayanıklı olmasıdır. Bu nedenle, dünyada kıtlık ve açlık tehlikesinin oluşmasını önlemek adına, Amaranth ekimi özellikle Çin ve Hindistan’da yaygındır.

Amaranth Tohumu, üreticilere kolaylık sağlayan özellikleri ile dikkat çeker. Tohumun bir diğer önemli özelliği, Amaranth yetiştirilmesi için çok az suya ihtiyaç olmasıdır. Belki de bu yüzden kuraklık tehlikesinin belirmesine önlem olarak da, Amaranth ekimi ve yetiştirilmesi özellikle nüfusu çok yoğun olan çeşitli ülkeler için son derece önemli bir konudur. Bu ülkeler arasında tarım için son derece önemli olan suya erişimi zor olan ülkeler gelmektedir. Günümüzde Çin, Tayland, Nijerya, Rusya, Meksika, Güney Amerika gibi pek çok alanda üretimi gerçekleştirilir. Bu bitkinin gelişiminde çok az su kullanılır. Bu nedenle su kaynaklarının az olduğu Sahra Çölü, Afrika gibi yerlerde de rahatlıkla yetiştirilebilir.

Amaranth Nasıl Tüketilir?

Tüketimi konusunda pek çok araştırma yapılan amaranth bitkisinin tohumları haşlanabilmektedir. Haşlanan tohumlar salatalarda ve yemeklerde kullanılmaktadır. Ayrıca un haline getirilmiş tohumlar ekmek ile beraber hamur işlerinde de kullanılabilir. Ayrıca amaranth yemek ile tüketilmesinin yanı sıra çayı da tüketilmektedir. Lifli yapısı ile kişiler tok tutar ve aynı zamanda bağırsak hareketliliğini de sağlamaktadır.

Amaranth Faydaları Nelerdir?

-İçeriğinde bulunan antioksidanlar vücudu toksinlerden arındırmaya yardımcı olur.

-100 gram amaranth tohumunda günlük protein, B vitamini ve minerallerin %20’si bulunur.

-Amaranth tohumları kalsiyum, magnezyum, çinko, potasyum ve demir açısından da zengindir.

-Kan şekerini dengeleme özelliğinden dolayı diyabet hastalarına da önerilir.

-Araştırmalar Amaranth tohumunun içindeki bir bileşenin, meme kanseri hücrelerindeki tümör büyümesini engelleyebileceğini bulgusuna vardı.

-C vitamini bakımından zengindir.

-Kalp damar hastalıklarını önlemede yardımcı olduğu biliniyor.

-Kötü kolestrole karşı ciddi bir savunma aracıdır.

-Glutensiz olmasıyla bağırsaklarınız için faydalı olabilir.

-Vücudunuzun enerjisinin artmasında yardımcı olur.

Amaranth Tarifleri

Tencereye bir miktar sıvı yağ ve amaranth tahılı eklenir. Amaranthların üzerini 2 parmak geçecek kadar su konup orta ateşte suyunu çekene denk pilav gibi pişirilir. Bu arada ayrı bir tavada sıvı yağ ekleyip soğan ve biberleri küp şeklinde doğrayıp pembeleşene denk karıştırın salçayı ilave edin.

Amaranth çayı tarifi

1 çay bardağı amarantı küçük kapaklı bir tencereye alın. Üstüne 3 çay bardağı kaynar suyu ilave edip 5 dakika orta ateşte kaynatın. Kaynayan amarantın altını kapatın. Tencerenin kapağını kapatarak soğuyuncaya kadar yaklaşık 20-25 dakika dinlendirin.

Amaranth çayı ne işe yarar?

İçeriğinde yoğun bir şekilde lif bulunur. Bu nedenle sindirim sisteminin harekete geçmesine yardımcı olarak kişilerin daha rahat zayıflamasını sağlar. Tok tutma özelliği nedeni ile kişilerin kolay bir şekilde zayıflamasına yardımcı olur. Amaranth tohumu içinde yüksek oranda kalsiyum bulunur.

Amaranth tohumlu karışık bitki çayı ne işe yarar?

İçeriğindeki yüksek lif barındıran amaranth, bağırsak hareketlerini arttırmaya yardımcıdır. Yüksek protein ve lif içeriği ile tok tutmaya yardımcı olarak, zayıflama diyetlerinde kilo verdirici özelliğinden faydalanılabilir. Amaranthın şeker hastalarına da olumlu etkileri bulunmaktadır.

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