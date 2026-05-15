ABD-İsrail hattında İran alarmı: Trump’ın masasındaki iki askeri senaryo

Axios’un İsrailli yetkililere dayandırdığı habere göre, Trump’ın Pekin temaslarının ardından atacağı adımlar Tel Aviv tarafından yakından takip ediliyor. ABD’li danışmanların, askeri tırmanma seçeneklerini ve savaşın küresel ekonomiye maliyetlerini aktif olarak tartıştığı belirtilirken, olası bir askeri hareketliliğin İsrail ordusuyla tam koordinasyon halinde yürütüleceği aktarıldı.

Hedef nükleer altyapı ve enerji tesisleri

İsrail devlet televizyonu KAN’ın servis ettiği bilgilere göre, üst düzey askeri kurmaylar geçtiğimiz hafta ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ile kritik bir toplantı gerçekleştirdi. Görüşmede İsrail tarafının, İran’ın nükleer programını tamamen sonlandırmaya zorlamak amacıyla saldırıların yeniden başlatılması yönündeki talebini ilettiği öne sürüldü. Olası senaryolarda, İran’a ait yakıt ve enerji tesislerinin öncelikli hedefler arasında yer aldığı ve İsrail ordusunun Tahran’dan gelebilecek misilleme hamlelerine karşı hazırlıklarını tamamladığı belirtildi.

Trump'ın önündeki seçenekler: Hava harekatı mı, "Özgürlük Projesi" mi?

Savaşın geldiği yeni evrede Beyaz Saray’ın önünde iki temel askeri stratejinin bulunduğu ifade ediliyor:

İran’ın nükleer unsurlarını ve ekonomik altyapısını doğrudan hedef alacak yeni bir bombardıman kampanyasının başlatılması. "Özgürlük Projesi" (Project Freedom): Hürmüz Boğazı'ndaki blokajı kırmak ve mahsur kalan ticari gemilerin askeri eskort eşliğinde güvenli bölgeye çıkarılmasını sağlamak. Daha önce denenen ancak kısa süre içinde askıya alınan bu deniz operasyonunun yeniden devreye alınması da güçlü seçenekler arasında.

İsrail'den "Hazırlıklarımız tamam, görev bitmedi" mesajı

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, yaptığı son açıklamada harekata hazır olduklarının sinyalini vererek, "İran’daki misyonumuz henüz bitmedi. Yakında yeniden harekete geçmemizi gerektirebilecek tüm ihtimallere karşı hazırlıklıyız" ifadelerini kullandı. Yerel kaynaklar Tel Aviv sokaklarında şu an için olağanüstü bir hareketlilik gözlemlenmediğini aktarsa da askeri operasyon seçeneğinin her an masada olduğu vurgulanıyor.