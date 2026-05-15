Gündem ABD-İsrail hattında İran alarmı: Trump'ın masasındaki iki askeri senaryo
Gündem
Gündem

ABD-İsrail hattında İran alarmı: Trump’ın masasındaki iki askeri senaryo

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
ABD-İsrail hattında İran alarmı: Trump’ın masasındaki iki askeri senaryo

ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin ziyareti sonrasında İran’a yönelik askeri hamleleri yeniden başlatma ihtimali, Orta Doğu’da gerilimi hat safhaya çıkardı. İsrail ordu komuta kademesinin, Washington’dan gelebilecek olası bir operasyon emrine karşı bu hafta sonu yüksek alarm durumuna geçtiği bildirildi.

Axios’un İsrailli yetkililere dayandırdığı habere göre, Trump’ın Pekin temaslarının ardından atacağı adımlar Tel Aviv tarafından yakından takip ediliyor. ABD’li danışmanların, askeri tırmanma seçeneklerini ve savaşın küresel ekonomiye maliyetlerini aktif olarak tartıştığı belirtilirken, olası bir askeri hareketliliğin İsrail ordusuyla tam koordinasyon halinde yürütüleceği aktarıldı.

Hedef nükleer altyapı ve enerji tesisleri

İsrail devlet televizyonu KAN’ın servis ettiği bilgilere göre, üst düzey askeri kurmaylar geçtiğimiz hafta ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ile kritik bir toplantı gerçekleştirdi. Görüşmede İsrail tarafının, İran’ın nükleer programını tamamen sonlandırmaya zorlamak amacıyla saldırıların yeniden başlatılması yönündeki talebini ilettiği öne sürüldü. Olası senaryolarda, İran’a ait yakıt ve enerji tesislerinin öncelikli hedefler arasında yer aldığı ve İsrail ordusunun Tahran’dan gelebilecek misilleme hamlelerine karşı hazırlıklarını tamamladığı belirtildi.

Trump'ın önündeki seçenekler: Hava harekatı mı, "Özgürlük Projesi" mi?

Savaşın geldiği yeni evrede Beyaz Saray’ın önünde iki temel askeri stratejinin bulunduğu ifade ediliyor:

  • Hava Saldırıları: İran’ın nükleer unsurlarını ve ekonomik altyapısını doğrudan hedef alacak yeni bir bombardıman kampanyasının başlatılması.
  • "Özgürlük Projesi" (Project Freedom): Hürmüz Boğazı'ndaki blokajı kırmak ve mahsur kalan ticari gemilerin askeri eskort eşliğinde güvenli bölgeye çıkarılmasını sağlamak. Daha önce denenen ancak kısa süre içinde askıya alınan bu deniz operasyonunun yeniden devreye alınması da güçlü seçenekler arasında.

İsrail'den "Hazırlıklarımız tamam, görev bitmedi" mesajı

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, yaptığı son açıklamada harekata hazır olduklarının sinyalini vererek, "İran’daki misyonumuz henüz bitmedi. Yakında yeniden harekete geçmemizi gerektirebilecek tüm ihtimallere karşı hazırlıklıyız" ifadelerini kullandı. Yerel kaynaklar Tel Aviv sokaklarında şu an için olağanüstü bir hareketlilik gözlemlenmediğini aktarsa da askeri operasyon seçeneğinin her an masada olduğu vurgulanıyor.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

iranın ve israilin cok savasması bizim için iyiidr

silah techizat bakımından baya zor druma düşserler bziede 5 yıl satasamazlar
