Başkan Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile bir araya geldi

AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile görüşmesinde, Türkiye ile Özbekistan arasında savunma sanayii ve ticaret başta olmak üzere her alanda işbirliğini geliştirmek için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından, Erdoğan'ın, Kazakistan'ın Türkistan şehrinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı'nın Gayriresmi Zirvesi kapsamında Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüşmesine ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Görüşmede liderler, Türkiye-Özbekistan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Özbekistan arasında savunma sanayii ve ticaret başta olmak üzere her alanda işbirliğini geliştirmek için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti. Cumhurbaşkanımız iki ülkenin uluslararası platformlarda da dayanışmasını artıracağına inandığını belirterek, Mirziyoyev'i Türkiye'de düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi ve COP31'e davet etti."

