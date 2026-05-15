‘Utanmaktan yorulduk’ dedi ve sordu: Özgür Özel istifa etmek için daha neyin olmasını bekliyor?

Barış Yarkadaş, sosyal medya hesabından “çıkış yolu” başlığıyla yaptığı paylaşımda partililerin hislerine tercüman oldu. Yarkadaş; “Özgür Özel istifa etmek için daha neyin olmasını bekliyor? Halk TV ve Sözcü’nün gazıyla nereye kadar gidecek partimiz? Her gün yeni bir rezilliğe tanık oluyor ve utanıyoruz! Utanmaktan yorulduk! Farkında değil misiniz? 100 yılda yarattığımız değerlerimiz; son 3 yılda yerle bir edildi! CHP, tarihinde hiç olmadığı kadar ağır ithamlarla karşı karşıya.

“İSTİFA EDİN BİZİ DE KENDİNİZİ DE PARTİMİZİ DE KURTARIN!”

“Özgür Özel ve Veli Ağbaba’nın yakın arkadaşları Turgut Koç’a gözaltında sorulan soruları dün geceki TV 100’deki yayınında utandığım için okuyamadım” diyen Yarkadaş şöyle devam etti: “CHP bunları hak etmiyor. İstifa edin bizi de kendinizi de partimizi de kurtarın. CHP’ye yapabileceğiniz tek iyilik budur. Sizin CHP’ye yapabileceğiniz başka bir iyilik kalmamıştır!”