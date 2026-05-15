Samsun'da selin izleri siliniyor! Devrilen demir yolu hattı hızla onarıldı!
Samsun’un Havza ilçesinde 12 Mayıs akşamı yaşanan şiddetli yağışların ardından derelerin taşmasıyla sular altında kalan ve ağır hasar gören demir yolu hattı, TCDD ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yeniden ulaşıma hazır hale getirildi.
İlçe merkezinden geçen derelerin 12 Mayıs akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle taşmasının ardından, su altında kalan demir yolunun bakım ve onarımı için Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ekipleri tarafından çalışma yürütüldü.
Yapılan çalışma ile demir yolunun zarar gören kısmı onarıldı, selin getirdiği taş ve molozlar da temizlendi.