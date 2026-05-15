Hayvancılıkta dev adım: 6 süper süt keçisi klonlandı

Çinli bilim insanları, ülkenin kuzeybatısındaki Şaanşi eyaletinde altı adet “süper yüksek verimli” süt keçisini klonlayarak hayvancılık teknolojisinde önemli bir ilke imza attı.

Çinli araştırmacılar, hayvancılık sektöründe verimliliği artırmak adına kritik bir aşamayı geride bıraktı. Kuzeybatı A&F Üniversitesi'nden bir araştırma ekibi, Şaanşi eyaletinde dört erkek ve iki dişi olmak üzere toplam altı adet yüksek verimli süt keçisini başarıyla klonladı.

 

ALTI YENİ "SÜPER KEÇİ"

Klonlanan bu keçiler, sıradan hayvanlar değil. Araştırma ekibinin lideri Wang Xiaolong'un Xinhua'ya verdiği bilgilere göre donör olarak seçilen "Saanen" cinsi elit keçiler yıllık ortalama 2.800 kilogramın üzerinde süt verimine sahip.

Donör hayvanların sadece miktar açısından değil, kalite açısından da üstün özellikler taşıdığı belirtiliyor. Bu keçiler; süt yağı ve protein seviyeleri bakımından sıradan türlerden çok daha iyi performans sergilerken, aynı zamanda güçlü çevresel adaptasyon, yüksek hastalık direnci ve stabil üreme performansı gibi özelliklere de sahipler.

GELENEKSEL YÖNTEMLERE GÖRE ÇOK DAHA HIZLI

Projenin en can alıcı noktası, kullanılan teknolojinin hızı ve hassasiyeti. Araştırma ekibi; genomik seçilim ve somatik hücre klonlamasını entegre eden gelişmiş bir moleküler ıslah sistemi kullandı. Bu süreçte yüksek kaliteli somatik hücreler hassas bir şekilde izole edildi; hücre hattı oluşturma, embriyo rekonstrüksiyonu, transfer ve gebelik takibi gibi tüm aşamalar optimize edildi. Şaanşi eyaleti bu deney için tesadüfen seçilmedi. Bölge Çin'deki süt keçilerinin %40'ına ev sahipliği yapıyor ve ülkenin keçi sütü ürünlerinin %80'ini işliyor. Ayrıca bu teknolojik hamle, Çin'in 15. Beş Yıllık Planı (2026-2030) kapsamında hayvancılık endüstrisinin kalitesini ve verimliliğini artırma hedefiyle de doğrudan örtüşüyor. Yani gelecekte tekrarını görmemiz de oldukça olası.

