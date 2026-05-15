CHP’li Adana Büyükşehir Belediyesi’nde neler oluyor? "Vurgun yaparken yüzleri kızarmıyor, bari bu açıklamayı yaparken biraz utansınlar"

Gazeteci Rıfat Söylemez, CHP’li Adana Büyükşehir Belediyesi ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Söylemez, Adana Büyükşehir Belediyesinde son 4 ayda araçların, bakım, tamir ve yedek parçalarına 1 milyar lira harcama yapıldığını, ayrıca eski Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın oğlunun hazırlanan fezlekede ismi geçmesine rağmen işlem yapılmadığını, Karalar’ın ve yakınlarının belediye başkanı olduktan sonra zenginleştiğini, bunun yanı sıra birçok firmaya sürekli ihale verilerek zengin edildiğini öne sürümüştü. Söylemez’in bu açıklamasının ardından Adana Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosundan yapılan açıklamada sadece tamir, bakım ve yedek parça alımı ihalelerine yanıt verilerek, "Bilindiği üzere; 2026 Ocak ayından itibaren belediyemize ait toplam bin 95 adet aracın (Otobüs, otomobil, kamyon, iş makineleri vd.) bakım ve onarımı, belediyemiz bünyesinde kurulan bakım ve onarım atölyelerinde, belediyemiz elemanlarınca yapılmaktadır. 01.01.2026 -13.05.2026 tarihleri arasında, belediyemize ait tüm araçların bakımı, onarımı ve yedek parçaları için harcanan toplam miktar; KDV dahil 486.124.627,54 TL’dir. Bu kapsamda alınan akü, lastik, yağ, filtre ve sürekli yenilenmesi gereken malzeme ve yedek parçalar tüm yıl için alınmış olup, Makine İkmal Daire Başkanlığımızın depolarında yer almakta ve ihtiyaç olduğunda kullanılmaktadır" denildi.

“BU AÇIKLAMAYI CİDDİ BİR TALİHSİZLİK OLARAK GÖRÜYORUM”

Söylemez, bu açıklamanın ardından yaptığı konuşmada, "Ben de onları yalanlayacağım. İşin ilginç tarafı 5 iddiamız vardı. Patates, soğan, tabut ve kefenden organizasyon şirketi haline gelen firmadan hiç bahsetmemişler. Zeydan beyin oğluyla ilgili iddialarımıza hiç yanıt vermemişler. Veli Ağbaba’nın köylüsü olan bir müteahhit vardı, onunla ilgili de yanıt vermemişler. Onlar diyorlar ki yalan söylüyor. Asıl yalanı, kamu kurumunun yöneticileri olan onlar söylüyor. Bu açıklamayı ciddi bir talihsizlik olarak görüyorum" diye konuştu

“AKIN GÜRLEK VE ARKADAŞLARI BU KADAR YORULMAZDI”

Söylemez, şöyle devam etti:

"Diyorlar ki 1 Ocak tarihini baz aldık. 2 gün öncesi olan 29 Aralık tarihini baz al. 221 milyon 707 bin lirayı da oraya ekle. Bu açıklamayı kimin imzasıyla yaptılar bilmiyorum. İhale tarihi 24 Nisan’da, tek parça 234 milyon lira; o da yok. Sadece ikisini ekleseniz 900 milyon liraya denk geliyor. Hani diyorlar ya Sayıştay, denetim birimi ve meclis komisyonu tarafından denetleniyor. Bu denetimler sadece Adana Büyükşehir Belediyesi için değil, Türkiye’deki bütün belediyeler için yapılsaydı, İstanbul Başsavcılığı döneminde Akın Gürlek ve arkadaşları bu kadar yorulmazdı. Adana Büyükşehir Belediyesi’nde araçların tamir, bakımı ve yedek parça alımı diyorlar. 1 milyar lirayı aşacaklar, çok az kaldı. Nisan ayındaki ihale onaylanmadı diyorlar ama onun da yaklaşık maliyeti 234 milyon lira."

“ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN TÜM İŞLERİ İNCELENMELİDİR”

Söylemez, bir yalanları daha olduğunu belirterek, "'Tüm yıl için alınmış olup belediyemize ait toplam bin 95 adet otobüs, kamyon, iş makineleri ve otomobil bakım onarımı belediyemiz bünyesinde kurulan onarım atölyesinde yapılmaktadır' deniliyor. O zaman siz, halkın milyonlarca lirasını yandaşlarınıza kurdurduğunuz firmalara hortumlatmaktan hiç yüzünüz kızarmıyor mu? Bir de açıklamada deniliyor ki 'biz bunları kendi elemanlarımız ile bize ait olan atölyelerde tamir ediyoruz.' Buradan Adana’daki cumhuriyet savcılarına, Adana Valisi’ne ve İçişleri Bakanlığı’na çağrıda bulunuyorum. Adana Büyükşehir Belediyesi’nin tüm işleri incelenmelidir. Büyük bir vurgun var. Vurgun yaparak kamu parasını talan ederken yüzleri kızarmıyor. Bari bu açıklamayı yaparken biraz utansınlar diyorum" dedi.