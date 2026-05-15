Başkan Erdoğan, Kazakistan'dan ayrıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'da temaslarını tamamlayarak, TUR uçağıyla İstanbul'a hareket etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Kazakistan'da temaslarını tamamladı. Erdoğan, Türkistan şehrinde düzenlenen zirvenin sona ermesinin ardından cumhurbaşkanlığı uçağı "TUR" ile İstanbul'a hareket etti.

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki gün süren Kazakistan temasları kapsamında dün Astana'da mevkidaşı Kasım Cömert Tokayev ile görüşmüştü. İki lider, baş başa görüşmenin ardından Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Toplantısı'na katılmış, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hoca Ahmet Yesevi Nişanı takdim edilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokayev ile iki ülke arasındaki anlaşmaların imza törenine de katılmıştı. Törende 13 iş birliği anlaşması imzalanırken, Kazakistan tarafından 6 Şubat depremlerinde zarar gören Gaziantep Nurdağı'nda yeni yapılan Hoca Ahmet Yesevi Okulu'nun uzaktan açılışı da gerçekleştirilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan temasları kapsamında Türkiye-Kazakistan İş Forumu'na katıldıktan sonra Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile başkent Astana'daki Alem.AI Yapay Zeka Merkezi'ni ziyaret etmişti.

 

Cumhurbaşkanı bugün de erken saatlerde Türkistan şehrine gelmişti. Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Zirvesi için Türkistan'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir araya gelmişti. Görüşmenin ardından TDT Zirvesi'ne katılan Erdoğan, burada önemli bir konuşma yapmıştı.

