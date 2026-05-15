ABD'den Raul Castro hamlesi: 30 yıllık uçak düşürme olayı için iddianame hazırlığı

CBS News’in ABD’li yetkililere dayandırdığı bilgilere göre, hazırlanan dosya 1996 yılında meydana gelen ölümcül bir olaya dayanıyor. Florida merkezli ve Küba yönetimine muhalif sürgünler tarafından sivil toplum kuruluşu olarak kurulan “Brothers to the Rescue” (Kurtarma Kardeşleri) adlı yapıya ait iki Cessna tipi uçağın Küba ordusu tarafından düşürülmesi, soruşturmanın temelini oluşturuyor. Yetkililer, hazırlanan iddianamenin yürürlüğe girmesi için öncelikle büyük jürinin onayına sunulması gerektiğini ve hukuki sürecin henüz tamamlanmadığını belirtti.

Küba devriminin ve devletinin en güçlü isimlerinden biri

Raul Castro, Küba Devrimi’nin askeri ve siyasi mimarlarından biri olarak onlarca yıl ülke yönetiminde en belirleyici aktörlerden oldu . Ağabeyi Fidel Castro’nun sağlık sorunları nedeniyle 2008 yılında görevden çekilmesinin ardından devlet başkanlığı koltuğuna oturan Raul Castro, 2018 yılında bu görevi Miguel Diaz-Canel’e devretmişti 2021 yılında Komünist Parti liderliğinden de resmi olarak ayrılmasına rağmen, ülkede hâlâ en nüfuzlu figürlerden biri olarak kabul ediliyor

ABD’nin Küba üzerindeki ekonomik ve siyasi baskısı artıyor

Söz konusu yargılama hamlesinin, ABD’nin son dönemde Küba hükümetine yönelik dozunu artırdığı ekonomik yaptırımlar ve baskı politikalarıyla aynı döneme denk gelmesi dikkat çekti. Başkan Donald Trump, 30 Ocak’ta Küba’ya petrol sağlayan veya satan ülkelerden gelen tüm mallara ağır gümrük vergileri uygulanmasını öngören bir başkanlık kararnamesi imzalamıştı. Beyaz Saray bu hamleyi “ulusal güvenlik çıkarları” gerekçesiyle savunurken, petrol sevkiyatlarının büyük ölçüde kesilmesi ada ülkesinde ciddi enerji krizlerine ve elektrik kesintilerine yol açtı.

Küba yönetiminden görüşme iddialarına yalanlama

Trump, 1 Şubat’ta Küba yönetimiyle petrol tedarikinin düzenlenmesi amacıyla görüşmeler başlatıldığını iddia etmiş, ancak Küba hükümeti bu açıklamaları kesin bir dille yalanlamıştı. Dış enerji arzına ve petrol tedarikine yönelik engeller karşısında geri adım atmayacağını belirten Küba yönetimi, krizi aşmak ve ayakta kalabilmek adına ülkede acil durum paketini devreye soktuğunu duyurmuştu.