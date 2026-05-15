'Hafız Kal' finalinde unutulmaz anlar: 87 yaşındaki hafız sahnede duygulandırdı
'Hafız Kal' finalinde unutulmaz anlar: 87 yaşındaki hafız sahnede duygulandırdı

Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanlığı tarafından Bolu’da düzenlenen “Hafız Kal” Türkiye Finali, yoğun ilgi görürken programda duygu dolu anlar yaşandı. 2026 yılında komisyon huzurunda yapılan sınav sonucunda hafızlık belgesi almaya hak kazanan İbrahim Demir ise salonda duygusal anlar yaşadı.

Program kapsamında, 87 yaşındaki hafız İbrahim Demir’e hafızlık belgesi takdim edildi. Türkiye’nin farklı illerinden hafızların katıldığı programda Kur’an-ı Kerim tilavetleri gönülleri mest ederken, gecenin en anlamlı anı ise yıllardır Kur’an ile bağını hiç koparmayan İbrahim Demir’in sahneye davet edilmesi oldu.

1939 doğumlu olan ve uzun yıllar kalıp ustası olarak çalışan İbrahim Demir, yarışmayı takip etmek için programa katıldı. Hafızları büyük bir dikkat ve heyecanla dinleyen Demir, yarışma sonunda Bolu İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş tarafından sahneye davet edildi. Salondaki katılımcılar, ileri yaşına rağmen Kur’an’a olan sevgisini ilk günkü heyecanla sürdüren Demir’i uzun süre ayakta alkışladı.

Programda konuşan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Hafız Osman Şahin, “Hafız Kal” yarışmasının en önemli amaçlarından birinin, Kur’an’a ömrünü adamış insanları toplumla buluşturmak olduğunu söyledi.

Şahin konuşmasında, “Esas olan sadece hafız olmak değil; hafız kalmak, hafız yaşamak ve hafızlığı temsil edebilmektir. Kur’an’ı hayatının merkezinde tutan büyüklerimiz hepimiz için çok kıymetli örneklerdir” ifadelerini kullandı.

2026 yılında komisyon huzurunda yapılan sınav sonucunda hafızlık belgesi almaya hak kazanan İbrahim Demir ise salonda duygusal anlar yaşadı. Kur’an ile bağını hiçbir zaman koparmadığını belirten Demir, “Kur’an ile irtibatımı hep devam ettirdim. Vaktiniz olsa Fâtiha Suresi’nden Nâs Suresi’ne kadar size okuyabilirim” sözleriyle izleyenleri duygulandırdı.

Bolu’da gerçekleşen programda yaşanan bu anlamlı anlar, salondaki vatandaşların hafızasında unutulmaz bir iz bıraktı.

