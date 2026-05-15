Alanyaspor, Joao Pereira ile yola devam dedi
Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, teknik direktör Joao Pereira ile yeni sözleşme imzaladı.
Akdeniz ekibi, Joao Pereira'nın sözleşmesinin gelecek sezon sonuna kadar uzatıldığını açıkladı.
Alanyaspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Teknik Direktörümüz João Pereira ile 2026-2027 sezonunun sonuna kadar 1 yıllık yeni sözleşme imzaladık. Yeni dönemin hayırlı olmasını diler, Pereira ve ekibine başarılarının devamını dileriz."