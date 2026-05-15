Telekom altyapısı bahanesiyle 32 milyonluk vurguna 41 gözaltı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, vatandaşları telekom ve internet altyapısı değişikliği bahanesiyle arayarak 32 milyon 168 bin lira dolandırdığı belirlenen şüphelilere yönelik Ankara merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda 41 kişi gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında, telekom/internet alanında faaliyet gösterdiği ve temel olarak çağrı merkezi hizmeti sunduğu belirlenen, ancak herhangi bir resmi bayilik ilişkisi bulunmayan şirketlerin yasa dışı "panel" sistemleri üzerinden vatandaşlara ait kişisel verileri temin ettiği tespit edildi.

Şüphelilerin, vatandaşları 0850'li hatlar üzerinden arayarak sözde telekom/internet altyapısı değişikliği yapılacağını söyledikleri, modem ücreti adı altında dolandırıcılık gerçekleştirdikleri belirlendi. Yapılan incelemelerde şüphelilerin toplam 32 milyon 168 bin 86 lira 25 kuruş işlem hacmine ulaşarak haksız maddi menfaat elde ettiği tespit edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda Ankara'da 38, Bursa'da 1, Elazığ'da 1, İstanbul'da 1, Kırıkkale'de 1, Kırşehir'de 1, Tekirdağ'da 2 ve Trabzon'da 1 olmak üzere toplam 46 şüpheliye yönelik işlem yapıldı.

Operasyonda 41 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, çok sayıda dijital materyale el konuldu. Firari durumda bulunan 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

