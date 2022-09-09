Balcan tava (Malatya Yeşilyurt tava) tarifi nedir? Malatya patlıcan tava tarifi nasıl yapılır, Gerekli malzemeler neler?

Patlıcanlı tarif arayanlar en merak ettiği konu Danilo Tava tarifi oldu. Peki en güzel Balcan tava yemek tarifi nasıldır? Danilo Tava yemeği nasıl yapılır? Malatya patlıcan tava tarifi için gerekli malzemeler nelerdir? Malatya Yeşilyurt tava nasıl yapılır? Balcan tava için gerekenler neler, hangi ile ait? İşte tüm detaylar...

BALCAN TAVA İÇİN GEREKLİ MALZEMELER NELERDİR?

Yarım kilo kuzu sırt eti

150 gram kuyruk yağı

1 baş sarımsak

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı pul biber

3 adet patlıcan

4 tane domates

4 tane yeşil biber

2 adet kapya biber

BALCAN TAVA (DANİLO TAVA) NASIL YAPILIR? DANİLO TAVA TARİFİ

Malatya Yeşilyurt Tava veya Balcan tava olarak bilinen yemeğin adı artık Yeşilyurt'ta "Danilo Tava" olarak geçmektedir.

Danilo Tava için İlk olarak yarım kilo kuzu sırt eti, 150 gram kadar kuyruk yağı, 3 adet patlıcan, 4 tane kabukları soyulmuş domates, 4 tane yeşil biber, 2 adet kapya biber ve 1 baş sarımsağı iri iri doğruyoruz. Ardından ısıya dayanıklı bir kaba etleri koyup üzerine kuyruk yağı, yeşil biber, patlıcan, sarımsak ve kapya biberleri koyuyoruz. Sonrasında 1'er tatlı kaşığı pul biber ve tuz katıyoruz. En üst tarafa domatesleri koyuyoruz ve sonra 40 dakika kadar fırınlıyoruz. Ardından yemeğimiz hazır. Yeşilyurt usulü kuzu etli patlıcan tavayı servis ediyoruz. Afiyet olsun...

PÜF NOKTALARI NELER?

Doğradığınız patlıcanları acısının çıkması için tuzlu suda bekletmelisiniz.

Patlıcan tava ne kadar sürede pişer?

Su ilave etmeye gerek yoktur. Pişerken domatesin ve patlıcanın suyu yeterli. İlk 15 dakika orta ateşte, sonra 20-25 dakika kısık ateşte pişirilir. Afiyet olsun.

Patlıcan tavaya hangi baharatlar konur?

Tereyağı, tuz, kırmızı biber ve karabiber kararında eklenir ve üzerine et suyundan 2 kepçe ilave edilir. Bir kaşım kaynatılarak altı kapatılır. Patlıcan işlemimiz kaldı sadece patlıcanlarda süzülerek onlarda kızartılır ve havlu peçete üzerine alınır.

BALCAN TAVA (DANİLO TAVA) NEDİR, HANGİ BÖLGEYE AİT?

"Balcan tava" olarak bilinen yemeğin adı artık Yeşilyurt'ta "Danilo Tava" olarak geçmektedir. Yemeğin diğer isimleri, "Malatya Yeşilyurt Tava", "Balcan Tava", "Patlıcan Tava" vb. olarak da geçiyor.