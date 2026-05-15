KPSS şartı yok! Kamuya 26 bin 42 yeni personel alımı yapılacak! Temizlik, güvenlik, şoför, memur...

Cumhurbaşkanı onayı sonrası Adalet Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, belediyeler ve Türkiye Taşkömürü Kurumu başta olmak üzere birçok kuruma toplam 26 bin 42 personel ve işçi alımı yapılacağı açıklandı. KPSS’li ve KPSS’siz kadrolar için süreç başladı. Peki hangi bölümlerde alım olacak? İşte tüm detaylar haberimizde...



680 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAK! SON TARİH 22 MAYIS



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 680 sözleşmeli personel alımı yapılacağı duyuruldu. Başvurular için en az ortaöğretim mezunu olma şartı aranırken, adayların 60 KPSS puanıyla başvuru yapabileceği belirtildi. Söz konusu alım için son başvuru tarihinin 22 Mayıs olduğu açıklandı.

Öte yandan 2828 sayılı Kanun kapsamında da KPSS şartı aranmaksızın 2 bin personel alımı gerçekleştirileceği belirtildi. Bu kapsamda başvuruların 14 Mayıs tarihinde sona ereceği bildirildi.

ADALET BAKANLIĞI’NDA 15 BİN PERSONEL ALIMI

Adalet Bakanlığı bünyesinde gerçekleştirilecek 15 bin personel alımı da adaylar tarafından yakından takip ediliyor.

Alım kapsamında;

Zabıt katibi

İnfaz ve koruma memuru

Mübaşir

Güvenlik görevlisi

Destek personeli

başta olmak üzere birçok kadro için ilan yayımlanması bekleniyor.

GSB’YE 4 BİN 900 PERSONEL ALINACAK

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından da 4 bin 900 personel alımı yapılacağı açıklandı.

Yurt yönetim personeli, mühendis, güvenlik görevlisi ve destek personeli kadrolarının açılması beklenirken, başvuru takviminin önümüzdeki günlerde netleşeceği öğrenildi.

56 İLDE BELEDİYELERE İŞÇİ ALIMI

Türkiye enelinde 56 ilde belediyelere toplam 3 bin 200 işçi alımı yapılacağı bildirildi.

KPSS şartı aranmayan alımlarda;

Temizlik görevlisi

Şoför

Büro personeli

Güvenlik görevlisi

gibi birçok kadro için başvurular alınacak.

TTK’YA KPSS ŞARTSIZ 262 İŞÇİ ALIMI

Türkiye Taşkömürü Kurumu tarafından yapılacak 262 işçi alımında ise KPSS şartı aranmayacağı açıklandı.

Başvurular için son tarihin 15 Mayıs 2026 olduğu belirtildi.