"Mavi Valiz"den sonra torpil listesi çıktı! Özkan Yalım Özgür Özel'in mesajlarını ifşa etti

Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
"Mavi Valiz"den sonra torpil listesi çıktı! Özkan Yalım Özgür Özel'in mesajlarını ifşa etti

"Mavi valiz" skandalıyla gündeme gelen Özkan Yalım'ın ifşa ettiği yazışmalarda, Özgür Özel'in 15 Mart 2021 tarihinde belediyeye işe alınması için 3 kişilik bir "torpil" listesi ilettiği ortaya çıktı.

Uşak Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan eski Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak savcılığa sunduğu WhatsApp yazışmaları, siyaset gündemini sarsmaya devam ediyor.

Kamuoyunda büyük yankı uyandıran “mavi valiz” ve “sağlam paket” skandalının ardından, soruşturma dosyasından bu kez de "torpil listesi" çıktı.

"Mavi Valize Koyuver"

Eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın savcılığa teslim ettiği cep telefonu incelemesinde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile kurultay sürecine dair yaptıkları şok edici para trafiği deşifre olmuştu.

Yazışmalarda Özgür Özel’in, Yalım’a “Özkan yarın sağlam bir paket olarak Denizli’de benim arabada benim mavi valizin içine koyuver” talimatı verdiği, Yalım’ın ise bu mesaja “Tamam” diyerek yanıt verdiği ortaya çıkmıştı.

Yeni Detay Ortaya Çıktı: 3 Kişilik Torpil Listesi!

“Mavi valiz" gizemini korurken, soruşturma dosyasındaki WhatsApp kayıtlarından çok konuşulacak yepyeni bir detay daha gün yüzüne çıktı.

Dönemin CHP Grup Başkanvekili olan Özgür Özel’in, 15 Mart 2021 tarihinde işe alınmak üzere Özkan Yalım’a 3 kişilik bir “torpil” listesi ilettiği tespit edildi.

Sınavsız ve mülakatsız şekilde belediye kadrolarına yerleştirilmesi istenen bu isimlerin yer aldığı mesaj, liyakat tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

