Kardeş ülke 750 kilometre menzilli füzesini başarıyla test etti!

Kardeş Pakistan ordusu, radar sistemlerinden kaçabilen ve 750 kilometre menzile sahip yerli üretim Fatah-4 seyir füzesini başarıyla test ettiğini duyurdu. Füze, araziye uyumlu yapısıyla dikkat çekti.

Pakistan ordusunun medya ve halkla ilişkiler kanadı olan Hizmetler Arası Halkla İlişkiler (ISPR) tarafından yapılan açıklamaya göre, Ordu Roket Kuvvetleri Komutanlığı perşembe günü yerli imkanlarla geliştirilen Fatah-4 karadan ateşlemeli seyir füzesinin test atışını başarıyla gerçekleştirdi.

Paylaşılan test görüntülerinde, füzenin fırlatılış anı ve arazideki hedefi tam isabetle vurarak şiddetli bir patlamaya yol açtığı anlar yer aldı. Görüntülerin sonunda ise askerlerin tekbir getirerek kutlama yaptığı görüldü. Askeri kaynakların aktardığı bilgilere göre, 750 kilometre menzile sahip olan Fatah-4, araziye uyumlu bir silah olarak öne çıkıyor. Füze, düşman radarlarından ve hava savunma sistemlerinden kaçabilmek amacıyla yaklaşık 50 metre yükseklikte uçma kabiliyetine sahip.

ISPR, silah sisteminin gelişmiş aviyoniklerle ve modern navigasyon cihazlarıyla donatıldığını belirterek füzenin kapasitesini şu sözlerle ifade etti:

"Eğitim atışı, birliklerin operasyonel verimliliğini artırmak ve iyileştirilmiş isabet oranı ile artırılmış beka kabiliyeti için entegre edilen çeşitli alt sistemlerin teknik parametrelerini doğrulamak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Sistem, uzun menzilli hedefleri yüksek hassasiyetle vurma yeteneğine sahiptir."

PAKİSTAN'IN SAVUNMASI AŞILAMAZ

Test atışının ardından Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari, Başbakan Şahbaz Şerif ve Genelkurmay Başkanı Mareşal Asım Münir başta olmak üzere üst düzey askeri yetkililer, projede emeği geçen bilim insanları ve mühendisleri tebrik etti.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan mesajda ise İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi'nin şu ifadelerine yer verildi:

"Bilim insanlarını ve mühendisleri tebrik ediyorum. Onlarla gurur duyuyorum. Pakistan'ın savunması aşılamaz."

BİR BAŞKA ÖNEMLİ KİLOMETRE TAŞI

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı İshak Dar, füze testinin önemine dikkat çekerek bu gelişmeyi şu sözlerle değerlendirdi:

"Bu test, ülkenin yerli savunma yeteneklerini ve stratejik caydırıcılığını güçlendirmede bir başka önemli kilometre taşıdır."

Bu son gelişme, Ordu Roket Kuvvetleri Komutanlığı'nın yerli üretim Fateh-2 füze sisteminin eğitim fırlatılışını başarıyla gerçekleştirmesinden üç haftadan kısa bir süre sonra yaşandı. Pakistan ordusu, Eylül 2025'te de Fatah-4 seyir füzesinin 750 kilometre menzilli bir eğitim atışını başarıyla icra etmişti.