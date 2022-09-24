Amansız düşmanından, bomba Erdoğan itirafı! He şunu bileydin aslanım

AK Parti iktidarının amansız düşmanlarından Murat Yetkin bile, mevcut muhalefetten bir halt olmayacağını itiraf etmek zorunda kaldı. Yetkin, yetkinreport.com internet sitesindeki yazısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisini ikinci kez uyardığını belirterek, "Unutmamak lazım ki siyaset yaşanan gerçeklerden çok algılanan gerçekler üzerine kuruluyor. Halkta -velev ki iktidarın propaganda aygıtlarının da katkısıyla- Altılı Masada sorun olduğu algısı varsa bu algı mezarlıkta ıslık çalarak giderilemez. Tam tersine gerçekten sorun olduğu algısına yol açar ve maliyeti ağır olur." dedi.

Yetkin, muhalefetin kendi içindeki sorunları görmezden gelip yerinde sayarken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın mesafe aldığını belirtti.