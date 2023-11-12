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Siyaset Aman Yavuz geç kalma biraz da sen milliyetçileri oyala
Siyaset

Aman Yavuz geç kalma biraz da sen milliyetçileri oyala

Yeniakit Publisher
2023-11-12 11:13:00 -
Aman Yavuz geç kalma biraz da sen milliyetçileri oyala

İYİ partinin dağılma sürecine girdiği bir dönemde Yavuz Ağıralioğlu yeni bir parti kurarak İYİ partilileri kendi etrafında toplamaya çalışıyor. Ağıralioğlu'nun hamlesi, "Her şeyiyle iflas etmiş bir İYİ Parti'de beş yıl siyaset yapan Yavuz’a kim güvenir" yorumlarına neden oldu!..

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile girdiği FETÖ polemiğinden sonra partiden ayrılan Yavuz Ağıralioğlu, milliyetçilerin AK Parti, MHP ve Büyük Birlik Partisi'nde toplanma ihtimalini bozmak için düğmeye bastı.

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, eski İyi Parti Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu’nun yerel seçimden sonra parti kurmaya hazırlandığını yazdı. Saymaz, “Ağıralioğlu, karşıtlık oluşturarak bölünmüş siyasi sistemin son kavgasını 14-28 Mayıs'ta verdiğine inanıyor” dedi. Saymaz’ın aktardığına göre, yerel seçim sonrası Türkiye'nin, ikinci yüzyıla yeni bir siyasi dil ve sorumlulukla başlaması gerektiğini vurgulayan Ağıralioğlu, şu açıklamayı yaptı:

“Yetişmiş nice evladı var memleketin. Hiçbir taassup ve siyasi parantezin bu liyakat alanını kapatmasına engel olmayacak yeni siyasi bir merkez inşa etmeliyiz. Önce bir siyasi merkez, sonra yeni bir siyasi partiye döner. Yerel seçimden sonra partinin kuruluşu ihtiyaç haline gelir.”

Ağıralioğlu, 2028 yılındaki cumhurbaşkanlığı seçiminin 2002 seçimlerini andıracağını kaydederek, şunları söyledi: “İktidara bu kadar gücün varken memleketi niçin ayağa kaldıramadın diye kızgınlık, muhalefete bu kadar problem varken memleketi neden alamadın kırgınlığı var. Bu ikisinin önce seçmende hayal kırıklığı, sonra siyasete karşı ilgisizlik ve yeni bir arayış doğuracağını düşünüyorum. Türk Milleti şemsiyesi altında Alevinin Sunninin, dindarın laikin, modernin gelenekselin, buluşacağına bu tasniflerin biteceğine inanıyorum. Devleti ve milletine bağlı herkesin liyakat kesbediyorsa güçlü yarınlar için hizalanacağı yeni bir siyasi şuur alanını inşa edeceğiz.”

Henüz isim belirlemediklerini ifade eden Ağıralioğlu, “Kimseyi ideolojik olarak dürtmeyen, hamaset girdabındaki tartışmalara sürüklemeyen, memleket için gelecek inşa edebilen kabiliyetimize nezaket edecek bir isim” bulacaklarını belirtti.
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Ağıralioğlu, kuracağı partinin sağ ya da solda durmayacağını, Cumhur ya da Millet ittifaklarına yakın olmayacağını anlatarak, “Yeni bir merkez inşa edeceğiz. Siyaset merkezinin sağı solu yok. Eski siyasetin parsellenmiş alanının ve ideoloji devrinin bittiğine inanıyorum” dedi.

Ağıralioğlu, “Kadronuzda kimler olacak?” sorusuna da, “Siyasetin şimdiye kadar yetiştirdiği bütün kıymetli ve şöhretli adamlar memleketi bugüne getirdi. Bugünden sonra yetişmiş, nitelikli, hangi işi yapıyorsa onun en iyilerinin memleket hizmetine sunulacağı liyakatli şöhretsizler teklif edeceğim” yanıtını verdi.

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Yorumlar

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cumhurbaşkanına deyinki iit toplantısı fiyaskoydu 4 arap ülkesi alçağı yüzünden petrol ambargosu çıkmadı ve 60 tane islam ülkesi var tek bir tane savaş uçağı bile filistine veremiyor gönderemiyoruz

vatandaş

Bir sen kaldıydın aman hemen parti kur sahte mhp liler.
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