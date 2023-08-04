  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Aman unutmayın! Emniyetten vatandaşlara 1 Eylül uyarısı
Yaşam

Aman unutmayın! Emniyetten vatandaşlara 1 Eylül uyarısı

Yeniakit Publisher
2023-08-04 23:17:00 - 2023-08-04 23:39:57
Aman unutmayın! Emniyetten vatandaşlara 1 Eylül uyarısı

Bursa Emniyet Genel Müdürlüğü, yivsiz tüfek ruhsatnamelerinin 1 Eylül tarihine kadar yenilenmesi gerektiğini belirterek, vatandaşlara uyarıda bulundu.

Bursa Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Yivsiz tüfek ruhsatnamesi geçerlilik süresi dolan vatandaşlarımızın 1 Eylül 2023 tarihine kadar ruhsatnamelerini yenilemeleri gerekmektedir. Ruhsatnamelerini yenilemeyen vatandaşlarımızın ruhsatnameleri 1 Eylül 2023 tarihinden itibaren geçersiz sayılacak ve 2521 sayılı Kanun'un 13. maddesi çerçevesinde tüfek muhafaza altına alınarak, her bir tüfek için 2 bin 864 TL para cezası uygulanacak, tüfeğin bir ay içerisinde ruhsatlandırılmaması veya menşeine yarar belgenin ibraz edilmemesi halinde mülkiyeti kamuya geçirilecektir" ifadelerine yer verildi.

24 ilin emniyet müdürü merkeze çekildi
24 ilin emniyet müdürü merkeze çekildi

Gündem

24 ilin emniyet müdürü merkeze çekildi

7 yıldır FETÖ'den aranan eski emniyet müdürü tutuklandı
7 yıldır FETÖ'den aranan eski emniyet müdürü tutuklandı

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

7 yıldır FETÖ'den aranan eski emniyet müdürü tutuklandı

FETÖ'den aranan eski emniyet müdüründen akılalmaz savunma
FETÖ'den aranan eski emniyet müdüründen akılalmaz savunma

Yaşam

FETÖ'den aranan eski emniyet müdüründen akılalmaz savunma

FETÖ üyesi ihraç emniyet müdürü kıskıvrak yakalandı
FETÖ üyesi ihraç emniyet müdürü kıskıvrak yakalandı

Yerel

FETÖ üyesi ihraç emniyet müdürü kıskıvrak yakalandı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23