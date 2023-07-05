Aman siz yapmayın! İşte emeklilerin 3 büyük pişmanlığı!

Yıllarca süren çalışma hayatının ardından emeklilik rahat bir nefes alarak hayatın tadını çıkarmak için en uygun dönem olarak görülür. Ancak birçok insan emeklilik hayatına yeterince büyük bir maddi veya sosyal birikimle başlayamıyor. Üstelik emeklilik zamanı geldiğinde bir şeyleri değiştirmek için çok geç kalınmış oluyor.

Wall Street Journal’ın haberine göre finans uzmanları ve emekliler, emeklilik hayatına hazırlanmanın bu kadar zor olmasının nedeni olarak takip edilecek iş hayatı sonrası yaşam modellerinden yoksun olunmasını gösteriyor. Zira profesyonel başarı konusunda birçok modelle karşı karşıya kalsak da emeklilik hayatında başarının neye benzediği ve başarmak için ne gerektiği konusunda biraz daha belirsiz bir ortam mevcut.

WSJ haberinde bu resmin netleştirilmesi için emeklilere ikinci bir şans verilmesi halinde neleri farklı yapacakları soruluyor. Bugünün emeklilerinin sahip olduğu pişmanlıklar, emekli adaylarının yaşamın her aşamasında daha iyi düşünmesi ve planlamaları için yardımcı olacak tavsiyeler sunuyor.

‘Pişmanlığın Gücü’ adlı dünyaca ünlü kişisel gelişim kitabının yazarı Daniel Pink insanların farklı pişmanlık duyma çeşitlerini araştırıyor. Pink, “Pişmanlık bize kötü hissettirir, ancak daha iyisini yapmamıza yardımcı olabilir” diyor.

Emeklilerin ‘Keşke daha önce öğrenseydim’ dediği üç hayat dersi ise şöyle:

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Emekliliğe yatırım yapmak paradan daha fazlası

Emekli bir girişimci olan Jim Pilzner, yaklaşık dört yıl önce emekli olduğunda kendisi için hedefler koymadığı için pişmanlık duyuyor. Şimdilerde 78 yaşında olan emekli girişimci sadece oynayacak çok fazla golf zamanı ve yenecek çok fazla öğle yemeği kaldığını görüyor.

Pilzner, "Genç halime ve diğer aktif, başarılı kişilere, onları neyin yönlendirdiğini ve başarının gerçekte ne anlama geldiğini anlamalarını tavsiye ederdim" diyor.

Emekli girişimci kariyeri boyunca kendisini motive eden iki şeyin olduğuna karar kılmış: harekete geçmek ve yeni şeyler öğrenmek. Pilzner emeklilik hayatında da bu ikisine ihtiyaç duyduğunu anladığını belirtiyor.

Bu sebeple bahar aylarında Nevada Üniversitesi’nde iki derse kaydolan Pilzner sonbahar aylarından itibaren tam zamanlı öğrenci olacak. Pilzner siyaset bilimi ve tarih alanında eğitim görüyor.

Emekliler genellikle kariyerlerinin ne kadar kimlik ve öz saygı duygusu sağladığını fark etmezler. Denver merkezli bir finans danışmanı Betty Wang birçok emeklinin farklı bir amaç için plan yapma ihtiyacını kavrayamadığına dikkat çekiyor.

İnsanlar emeklilikte nasıl para harcayacaklarını dikkatlice planlarlar, ancak zamanlarını nasıl harcayacakları konusunda genellikle çok daha az düşünürler.

74 yaşındaki Jay Holt, daha erken emekli olmadığı için pişmanlık duyuyor. Holt çalışma sonrası yıllarını polo oynayarak geçirmeyi planladığını belirtiyor. Ancak 74 yaşındaki emekli 2015 yılında polo oynarken düştüğünü ve sporu bırakmak zorunda kaldığını sözlerine ekliyor. 2013 yılında 64 yaşında emekli olan Holt, şimdiyse bu aktivitelerin tadını çıkarmak için birkaç yıl önce emekli olmamanın pişmanlığını yaşıyor.

Emekliliğin altın kuralı ilişkiler

Emeklilik yaşamında uzun ömür, sağlık ve mutluluğun garantisi insan ilişkilerinde sağlayacağınız kalitedir. Söz konusu yargı Harvard Üniversitesi’nin konuyla ilgili bir araştırmasına dayanıyor.

72 yaşındaki Kaliforniyalı emekli Dan Roberts kişisel ve mesleki nedenlerden dolayı eski meslektaşlarına ayak uyduramamaktan pişmanlık duyuyor. Yaklaşık 18 ay önce emekli olan Roberts kısa bir süre sonra oğlu ve ailesine yaklaşık 2 saat uzaklıkta bir evden Yeni Zelanda’ya taşınmış.

Roberts ve eşi Robin Roberts, bütçeleri gereği yılda sadece iki ziyaretin yapabileceklerini söylüyor. Roberts eski meslektaşlarıyla olan ilişkilerini ve proje yönetim sertifikasını korumadığı için pişmanlık duyduğunu belirtiyor. Kapıyı açık tutmuş olsa, daha fazla seyahati karşılayabilecek kaynağa ulaşabileceğini sözlerine ekliyor.

Roberts’ın eşi, “Torunlarımızı çok özlüyoruz” diyor.

Arizona merkezli Finans danışmanı David Edmisten müşterilerin bazı durumlarda emekliliklerini ertelediklerinden dolayı pişmanlık duyabildiğini söylüyor. Zira iş için ayrılan ek yıllar aile ve arkadaşları kaybetmeye ve seyahatlerin ertelenmesine yol açabiliyor.

Edmisten, “Yakınları vefat edenler var ve hâlâ yapabilecekken sevdikleriyle daha fazla zaman geçirmedikleri için pişmanlık duyuyorlar” diyor.

Emeklilik düşündüğünüzden daha uzun

69 yaşındaki Arthur Parmentier, emeklilik hesabına birkaç yıl daha katkıda bulunmadığı ve birkaç yıl daha çalışmak yerine 65 yaşında emekli olduğu için pişmanlık duyuyor. Parmentier 65 yaşında emekli olarak daha düşük bir emekli aylığını kabul etti.

Erken emekli olmaktan pişmanlık duyan Parmentier, “İki yıl daha ya da belki üç yıl daha bekleseydim, oldukça rahat olurdum. Ama şu anda Sosyal Güvenlik ödemeleriyle yaşıyorum ve IRA birikimime dokunmamaya çalışıyorum. 80’lerime kadar iyi bir durumda yaşayabileceğimi düşünüyorum. Bu yüzden hazırlıklı olmalıyım ve IRA’mın bu yıllar süresince dayanacağından emin olmalıyım” dedi.

Actuaries Derneği’nin 2019 verilerine dayanan projeksiyonlara göre 65 yaşındaki birinin yaşam beklentisi erkekler için 84, kadınlar içinse yaklaşık 87. Anketler, birçok Amerikalının bu sayıları büyük ölçüde hafife aldığını gösteriyor. 2015 yılında Actuaries Derneği tarafından 45 ila 80 yaşları arasındaki 1.500 yetişkinle gerçekleştirilen ankete göre, emekliliğe hazırlanan bireylerin %41'i ve emeklilerin %37'si yaşam beklentilerini beş veya daha fazla yıl düşük görüyor. Emekliğe hazırlananların %14'ü ve emeklilerin %18'i yaşam beklentilerini iki ila dört yıl hafife alıyor.

ABD’nin sosyal güvenlik sistemi, bireylerin emeklilik yardımlarına 62 ila 70 yaşları arasında herhangi bir zamanda başlamalarına izin veriyor ve geciken her ay için ödemeyi artırıyor.

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