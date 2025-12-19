  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Elebaşı Gülen’in yeğenine MİT ve TEM’den ortak operasyon: İstanbul’da enselendi

Yasa dışı bahis dünyasında taşlar yerinden oynuyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sert uyarısının ardından dev düzenleme için düğmeye basıldı.

Böyle emlakçıları silin piyasadan! Ticaret Bakanlığı acımadı

Hakan Fidan ‘Sabrımız tükeniyor’ dedi, SDG-Şam görüşmeleri hızlandı

Gün yüzü göstermeyin bunlara! Polisler, bekçiler şehit olmasın, masum insanlar ölmesin

“Hırsızların Elini Sıkmam” Aysever’den İronik İtiraf, İmamoğlu Cephesi Suskun

Artık kara listede! Borçlu Uşak Belediyesi CHP’nin gururu oldu!

FETÖ’cü hainin kirli itirafı! Lağımdan ses verdi: "Biz olmasak İmamoğlu bir hiçti!"

Süleyman Soylu'dan "Mehmet Akif Ersoy" iddiasına cevap

Yaşından büyük suç kaydı var!
Sağlık Aman dikkat! Uzmanı ‘sarı serum’ için uyardı
Sağlık

Aman dikkat! Uzmanı ‘sarı serum’ için uyardı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Aman dikkat! Uzmanı ‘sarı serum’ için uyardı

Kış aylarının gelmesiyle birlikte soğuk algınlığı şikayetleri artarken, hastaların serum taktırma talebi de yeniden gündeme geldi. Medipol Sağlık Grubu’ndan İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Yener Gün, damardan serum tedavisinin ancak belirli klinik durumlarda uygulanması gerektiğini belirterek, doktor önerisi olmadan yapılan uygulamaların ciddi riskler taşıdığına dikkat çekti.

Ateş, boğaz ağrısı ve yaygın vücut ağrıları yaşayan birçok hasta, iyileşmenin yolunu serum tedavisinde arıyor. Medipol Bahçelievler Üniversite Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Yener Gün, serumun hızlı iyileşme garantisi olmadığını ve yanlış uygulamaların hayati sonuçlara yol açabileceğini söyledi.

SERUM HER HASTAYA GEREKLİ DEĞİL

Soğuk algınlığı nedeniyle başvuran hastaların büyük bölümünde ağızdan ilaç tedavisinin yeterli olduğunu belirten Uzm. Dr. Yener Gün, “Yüksek ateş, yaygın vücut ağrısı ve 39 derecenin üzerinde seyreden ateş gibi belirgin semptomlar varsa, bazı hastalarda damardan tedaviye başvurabiliyoruz. Ancak bu her hasta için geçerli değildir” dedi.

 

EVDE SERUM HAYATİ RİSK TAŞIYOR

Serum tedavisinin mutlaka hastane ortamında yapılması gerektiğinin altını çizen Dr. Gün, özellikle evde veya sağlık kabinlerinde yapılan uygulamalara karşı uyardı.“Damardan verilen ilaçlar ciddi alerjik reaksiyonlara, hatta anafilaksiye yol açabilir. Bu durum saniyeler içinde hayatı tehdit eden bir tabloya dönüşebilir. Gerekli ekipman ve uzman müdahalesi yoksa sonuçları çok ağır olabilir” ifadelerini kullandı.

“SARI SERUM BİR EFSANE”

Halk arasında sıkça kullanılan sarı serum kavramının bilimsel bir karşılığı olmadığını söyleyen Uzm. Dr. Yener Gün, “Serum aslında steril bir sıvıdır. İçine konulan ilaçlara göre rengi değişir. Bu nedenle sarı, kırmızı ya da farklı renkte olabilir. Önemli olan rengi değil, içeriğidir” dedi. Serum içine eklenen bazı ilaçların ciddi alerjik reaksiyonlara yol açabileceğini hatırlatan Dr. Gün, “Doktorun uygun görmediği hiçbir ilacın damardan verilmesi doğru değildir. Hastalarımızdan beklentimiz, serum tedavisini talep etmemeleri; gerekliyse zaten hekim tarafından planlanacaktır” diye konuştu.

Doktor koca, doktor eşini benzin dökerek aracıyla birlikte yaktı
Doktor koca, doktor eşini benzin dökerek aracıyla birlikte yaktı

Dünya

Doktor koca, doktor eşini benzin dökerek aracıyla birlikte yaktı

Memur ve memur emekli maaşlarına yeni zam hesabı: Polis, öğretmen, doktor maaşları ne kadar oldu, kim kaç TL alacak?
Memur ve memur emekli maaşlarına yeni zam hesabı: Polis, öğretmen, doktor maaşları ne kadar oldu, kim kaç TL alacak?

Ekonomi

Memur ve memur emekli maaşlarına yeni zam hesabı: Polis, öğretmen, doktor maaşları ne kadar oldu, kim kaç TL alacak?

Türkiye bir doktor kaybetti sözü tarih oldu! Türkiye bir doktor kaybetmedi, giden 412 hekimden 249’u geri döndü
Türkiye bir doktor kaybetti sözü tarih oldu! Türkiye bir doktor kaybetmedi, giden 412 hekimden 249’u geri döndü

Aktüel

Türkiye bir doktor kaybetti sözü tarih oldu! Türkiye bir doktor kaybetmedi, giden 412 hekimden 249’u geri döndü

Bakan Şimşek'e baba ocağından fahri doktora
Bakan Şimşek'e baba ocağından fahri doktora

Gündem

Bakan Şimşek'e baba ocağından fahri doktora

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23