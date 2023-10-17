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Yerel Aman dikkat: Şemsiyesiz çıkmayın!
Yerel

Aman dikkat: Şemsiyesiz çıkmayın!

Yeniakit Publisher
2023-10-17 09:40:00 -
Aman dikkat: Şemsiyesiz çıkmayın!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Trabzon'un doğu kesimlerinde yağış beklendiğini ve Marmara ile Kuzey Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında kuvvetli rüzgarın etkili olacağını belirtti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Trabzon'un doğu kesimlerinde yağış beklendiğini ve Marmara ile Kuzey Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında kuvvetli rüzgarın etkili olacağını belirtti.

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin genelinin parçalı ve çok bulutlu, (Trakya'nın kuzeyi hariç) Marmara, Ege'nin kuzeyi, (Sinop ve Samsun'un batısı hariç) Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Trabzon'un doğusu ile Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığı, yağış alan yerlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği, önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgar, genellikle kuzeyli, yurdun güneyinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Kuvvetli yağış uyarısı

Trabzon'un doğu kesimleri ile Rize ve Artvin’in kıyı kesimlerinde beklenen sağanak yağışların kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli kuvvetli (21-75 kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden, sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği ifade edildi.
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Kuvvetli rüzgar uyarısı

Rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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