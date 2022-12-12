Aman dikkat paranızı kaptırmayın! Yatırımcılar Bitcoin’den kaçıyor!

Sam Bankman-Fried’ın kripto imparatorluğu FTX’in iflasının ardından varlıklarının güvenliği konusunda endişeye kapılan yatırımcılar rekor düzeyde bir hızla Bitcoin’den çekiliyor.

Borsagundem.com’un derlediği bilgilere göre, Bir zamanlar kripto endüstrisinin sevilen ismi olan FTX, bilançosunda 8 milyar dolarlık bir açık ortaya çıktıktan sonra kasım ayı ortalarında iflas koruması için başvuruda bulunmuştu.

Yeni CEO John Ray, FTX’in temel risk yönetimi konularındaki eksikliği konusunda yakındı ve Bankman-Fried şirket içi kontrollerindeki zayıflığı da kabul etti. Şirketin olağanüstü bir hızla iflas etmesi varlıklarını diğer merkezi kripto borsalarında tutan ve takas eden yatırımcıları alarma geçirdi. Söz konusu durum kripto dünyasının en büyük para birimi Bitcoin’de rekor düzeyde geri çekilmelere yol açtı. FTX’in geçen ayki iflasıyla birlikte kripto borsasında varlıklarını bulunduran yaklaşık 1 milyondan fazla alacaklının geleceği ise belirsizliğini koruyor.

Financial Times’ın haberine göre geçtiğimiz ay yatırımcılar 91.363 Bitcoin’i Binance, Kraken ve Coinbase gibi merkezi kripto borsalarından çekti. Kasım ayında ortalama Bitcoin fiyatının 16.400 dolar civarında olduğu düşünüldüğünde söz konusu rakam toplam piyasadan çekilen varlığın yaklaşık 1,5 milyar dolara değerinde olduğu görülüyor. CryptoCompare verilerine göre bu kayıtlardaki en büyük Bitcoin çıkışına işaret ediyor.

Söz konusu varlıkların satılıp satılmadığı veya soğuk cüzdanlara taşınıp taşınmadığı ise bilinmiyor.

Bitcoin’den çıkış için acele eden yatırımcılar dünyanın en büyük kripto para biriminin fiyatının %64 oranında düşmesine neden oldu. Bitcoin an itibariyle 17 bin dolar sınırına yakın işlem görüyor.

Ekim ayında gerçekleşen piyasadan Bitcoin çekme işlemleri de oldukça yüksekti. Celsius ve Voyager Digital’ın iflas etmesi gibi birçok krize şahit olunan yaz aylarının ardından kripto yatırımcıları piyasadan 75.294 Bitcoin çekti.

Rakip kripto borsaları ise müşterilerini yumuşatmak ve krizin diğer borsalara bulaşmasını sınırlamak için kendilerini ve uygulamalarını alelacele FTX kaosundan uzaklaştırmaya çalıştılar. Ancak Bitcoin’den çıkışların rekor bir ivmeyle hızlanması küresel düzenleyici kurumların artan incelemeleriyle karşı karşıya kalan dijital varlıklar sektörüne karşı yatırımcı ihtiyatlılığını arttığını gösteriyor.

Crypto Compare verilerine göre aralık ayının ilk yedi gününde merkezi kripto borsalarından 4.545 Bitcoin çekildi. Geçen yılın aynı döneminde ise 3.846 yeni Bitcoin girişi görülmüştü.

FTX’in iflası bir zamanlar rakibi olan diğer borsalar üzerinde de görülebiliyor. Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s ABD piyasalarında listelenen Coinbase’in tahvil notunun kasım ayı sonundaki düşüşüne dikkat çekti. Moody’s açıklamasında tahvil notundaki düşüş için "ticaret hacimlerinde ve müşteri katılımında sürekli düşüş olasılığının artması, iki temel gelir faktörü" ifadelerine yer verdi.

Moody’s analistleri, “Düşen kripto varlık fiyatları, işletmelerin fon toplama ve müşteri talebini azaltma yeteneklerini kısıtlayacaktır” öngörüsünde bulundu. Kripto fiyatlarının belirgin şekilde düşürülmesinin "merkezi finans şirketlerinin kredi kalitesini bozacağını" da ekledi.

Asya odaklı İngiliz bankası Standart Chartered’ın Küresel Araştırma Başkanı Eric Robertsen konuyla ilgili açıklamasında, “Bitcoin satışları yavaşlasa da hasarın büyük kısmı çoktan hissedildi” diyor.

Kripto yatırımcıları için acı verici sürecin 2023’e kadar devam edeceğini öngören Robertsen, “Giderek daha fazla kripto firmasında ve borsasında yetersiz likidite bulunuyor. Bu da daha fazla iflasa ve dijital varlıklara olan yatırımcı güveninde bir çöküşe yol açıyor” açıklamasında bulundu.

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