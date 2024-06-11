Aman dikkat! İnternetten tatil alırken bu uyarıları aklınızda bulundurun

Hayatımızı her alanda kolaylaştıran internet ortamlarının en büyük tehlikelerinden birinin güvenlik sorunu olduğunu ifade eden İstanbul Aydın Üniversitesi Kurumsal İletişim Direktörü ve Sosyal Medya Araştırmacısı Ümit Sanlav, dolandırılma riskine dikkat çekti. Toplumun duyarlılıklarını, ihtiyaçlarını ve eğilimlerini takip eden internet dolandırıcılarının bu kez de tatil rezervasyonu yapan vatandaşları hedef aldığını belirten Ümit Sanlav, tatil rezervasyonu yaparken dolandırılmamak için nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattı.

Online acentelerin ve tesislerin gerçekliğini araştırın

Tatilinizi online olarak satın almadan önce, hem acentenin hem de otelin gerçekliğinin ve kurumsallığının mutlaka araştırılması gerektiğini ifade eden Sanlav, "Alan adının yazıldığı adres çubuğunun yanında yer alan 'site bilgilerini görüntüle' seçeneği ile hem kurumu ifade eden sitenin teknik bilgilerine, hem de ilgili kurum hakkındaki bilgilere erişebilirsiniz" dedi.

Hizmet ve fiyat dengesi önemli

Sanlav, hizmet ve fiyat dengesinin önemine dikkat çekerek, "Müşteriyi çekmek için en ucuz fiyatı veren tekliflerle, alınan hizmeti karşılaştırın. Size vadedilen hizmetin diğer muadil tesislerdeki fiyatını araştırın. En uygun pansiyon fiyatına 5 yıldızlı bir tesiste kalamayacağınızı bilin. Kuşkulandığınız ve referansları sağlam olmayan yerlerden tatil satın almaktan kaçının" dedi.

Şikâyetleri araştırın

Sanlav, önlem uyarılarını ise şu şekilde sürdürdü:

"Online tatil satan sitelerle ilgili, internet üzerinden şikâyet araştırması yapmak da önemli bir önlem. Hakkında belirli bir çoğunlukta olumsuz olan sitelerden uzak durmaya çalışın. Yeri uzak, çalışanları güler yüzlü değil, kahvaltı çeşidi az gibi şikayetler o tesisin konforu hakkında fikir verirken, asıl konumuz olan internet dolandırıcılığı konularında; 'paramı kaptırdım', 'odaya çift rezervasyon yapmışlar' türündeki uyarılara dikkat edin."

ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Acentenin otelle çalıştığını teyit edin"

"Satın aldığınız hizmetleri kullanmadan önce ve satın alma aşamasında mümkün olduğunca çapraz teyitler yapın. Otel hizmeti aldıysanız oteli arayıp satın alma işlemi yaptığınız firma-acente ile çalışıp çalışmadığını mutlaka kontrol edin. Sosyal medya ve internet ortamlarında en fazla dijital marketinge bütçe ayıranın her zaman en üstte çıkacağını, en üstte çıkmanın bir ölçü olmadığını bilin."

"Rezervasyonunuzu kontrol edin"

"Operasyonel hatalara da mahal bırakmamak için rezervasyon yapıldıktan sonra ve otele giriş yapmadan bir gün önce oteli arayarak adınıza rezervasyonun olup olmadığını kontrol edin."

"Hırsıza davetiye çıkarmayın"

Anlık veri transferini mükemmel şartlarda sağlayarak, hayatımızı kolaylaştıran sosyal medya ortamlarının kişisel güvenliği de tehdit edebileceğini belirten Ümit Sanlav, tatildeyken sosyal medyada yapılan paylaşımların evde kimsenin olmadığını göstererek hırsızlara açık bir davetiye çıkarabileceği konusunda da uyarılarda bulundu. Sanlav, "Ben şu an ailemle beraber tatildeyim" şeklinde yapılan paylaşımların hırsızlara evin adresini vermekle eşdeğer olduğunu belirtti.

Sanlav, "En büyük güvenlik açıklarından biri de vatandaşların tatildeyken aileleriyle sosyal medyada yaptığı paylaşımları. Tatilden fotoğraf paylaşan ailelerin fertlerinden birinin bile profili herkese açıksa ya da tatilde olan aileyi tanıyan, evinin yerini bilen, art niyetli birileri varsa bu paylaşımları görebiliyor. Sadece evin yerini bilen riskli kişiler değil, hırsızlar da tatil fotoları paylaşan kişilerin profillerine girip evlerinin yerini anlamaya yönelik araştırmalar yapabilirler. Bu kişilerin profilde biraz aşağı kaydırdıklarında, evin yerini tahmin edebilecekleri paylaşımlar bulabilirler, ya da açıkça evinden konum bildirerek paylaşım yapanlar var. Bu durum, hırsızlara açık davetiye anlamına geliyor" dedi.

Dikkat edilmesi gereken ipuçları

Ümit Sanlav sözlerini, sosyal medya kullanırken dikkat edilmesi gereken bazı önemli ipuçlarını ifade ederek tamamladı:

"Gizlilik Ayarları: Profilinizi herkese açık yerine sadece arkadaşlarınızın görebileceği şekilde ayarlayın.

Konum Bilgisi: Fotoğraf veya durum güncellemelerinde konum bilgisi paylaşmaktan kaçının.

Zamanlama: Tatildeyken nerede olduğunuzu paylaşmak yerine, tatil dönüşü bu anıları paylaşmayı tercih edin.

Paylaşım İçeriği: Ev veya kişisel bilgiler içeren paylaşımlar yaparken çok dikkatli olun ve bu bilgilerin kötü niyetli kişiler tarafından kullanılabileceğini unutmayın."