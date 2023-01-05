Aman dikkat herkes birbirini haberdar etsin! Öğrencilere akıl almaz tuzak

Bahis siteleri, sosyal medya dolandırıcılığı yapan ve kara para aklamak isteyen şahıslar, bu kez öğrencileri hedef aldı. Diyarbakır’da bir öğrenciye ‘Burs kazandınız’ diyerek sanal hesabını ele geçirmek isteyen dolandırıcılar, öğrencinin durumu hocasına aktarmasıyla hedeflerine ulaşamadı. Dicle Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Dijital Medya Uzmanı Mehmet Sercan Öğe, dolandırıcıların yeni yönteminin öğrencileri kandırmak olduğunu belirterek, öğrencilerin geleceğiyle oynandığını vurguladı. Öğe, “Son günlerde özellikle sosyal medya platformları üzerinden üniversite öğrencilerine ulaşıp ‘Sizlere burs vermek istiyoruz veya burs başvurusu yapmak ister misiniz?’ adı altında web sitleri paylaşmaya başladılar. Öğrenciler bu sitelere girip incelediklerinde karşılarına belli başlı bazı dernek isimleriyle piyasada burs dağıtan siteler çıktı. Öğrenciler, bu web sitelerine girerek burs başvurularına başladılar. Akabinde öğrencilere bir hafta sonra ‘Bu dernek tarafından burs çıkmıştır, tarafımıza ulaşarak formları doldurunuz’ gibisinden mesajlar gelmeye başladı. Buradaki amaçları paravan dernekler kurup, işi yasal zemine çekip öğrencilerin duygusal boyutunu ele geçirerek ‘Biz size para, burs, gelir kaynağı vaat ediyoruz' adı altında öğrencilerin bilgilerini ele geçiriyorlar” dedi.

“Burs değil, kiralama ücreti ödüyorlar”

Dolandırıcıların sanal ödeme olan "Paparaya" uygulamasına yönlendirerek öğrencilerden hesap açmalarını, bu hesap bilgilerini de şifre ile birlikte istediklerini belirten Öğe, öğrencilerin açılan hesaplarda zaten bir para olmadığı için şifreyi dernek yöneticilerine gönderdiğini kaydetti. Öğe, “Dernek yöneticileri ise günün sonunda bu öğrencilere gerçekten bir ödeme yapıyorlar. Ama bu yaptıkları ödeme burs ödemesi değil, hesaplarının kiralanma ödemesi. Bu hesapları sanal korsan bahis sitelerinde kullanarak, ileriki süreçte devlet bunu tespit ettiği zaman bu kez öğrenciler tehlike altına girerek sanal bahis oynamış gibi yargılanmaya başlayacaklar. Ya da bu hesapları sosyal medya üzerinden dolandırıcılıkta kullanarak öğrencilerin hesaplarına para akışı sağlıyorlar" şeklinde konuştu.

"Bu süreçte öğrencilere mahkeme kağıdı gelince hayal kırıklığına uğrayabilir ve büyük cezalar alabilirler" diyen Öğe, sözlerini şöyle tamamladı:

"Çünkü öğrenciler kendileri imzalayarak açtıkları bu hesapları onlara verip kullanmalarına izin veriyorlar. Bu uygulamaların yüzde 90’ı kara para aklamaktadır. Sosyal medya üzerinden bu tür şeylere dikkat etmemiz lazım. Kesinlikle kolay yoldan para kazanmak için bazı şanslar vererek uygulamadan 'hesap açıp bilgileri iletin' diyen kişilere itibar etmeyin. Bu kişileri polise bildiriniz. Bu konuyla ilgili bize çok şikayetler geliyor. Geçenlerde bir öğrencimiz arayarak durumu belirtti. Kendisine burs çıktığını ve hesap açarak bilgilerini iletmek istediklerini söyleyince dolandırıcılık yönteminin aktif olduğu aklıma gelince öğrenciyi uyardım. Bize ulaşmasaydı dolandırıcıların tuzağına düşmüş olacaktı. Bu olay Diyarbakır Dicle Üniversitesinde yaşanan bir olay” diye konuştu.