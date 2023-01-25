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Yaşam Aman dikkat gözünüzü dört açın! İşte hırsızların yeni ilgi odağı
Yaşam

Aman dikkat gözünüzü dört açın! İşte hırsızların yeni ilgi odağı

Hırsızlar şimdi de doğal gaz kutularına dadandı. Peki, hırsızlar doğal gaz kutularından ne istiyor?

Yeniakit Publisher
2023-01-25 19:39:00 -

Uşak’ta 44 dairenin doğal gaz kutusundaki bakır çubukları çalan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, art arda gelen doğal gaz kutularındaki bakır çubuk çalınma ihbarları sonrasında harekete geçti. Elmalıdere Mahallesi, Işık Mahallesi ve Aybey Mahallesi’nde gerçekleştirilen hırsızlıkları M.G. ve N.Ç.’nin gerçekleştirdiğini tespit eden ekipler, yapılan güvenlik kamerası incelemeleri sonrasında şüpheli iki şahsı kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri sırasında 44 ikametin doğal gaz kutusundaki bakır kabloları çaldığı tespit edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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