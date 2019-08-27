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Aman dikkat! Burnunuzdan kıl aldırmayın; bu yöntemi uygulayın

Burun kıllarından kurtulmak için kesinlikle cımbıza sarılmayın. Kötü görüntüden kurtulayım derken ciddi sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalabilirsiniz.

27 Ağustos 2019 Salı 17:00
Aman dikkat! Burnunuzdan kıl aldırmayın; bu yöntemi uygulayın

Burnunuzdan kıl aldırmayın derken son derece ciddiyiz. Uzmanlar, burun ve kulaklarda bulunan kılların kesinlikle koparılmaması gerektiğini vurguluyor. Burunda bulunan ve kimi zaman uzun görünümleriyle kişileri rahatsız eden burun kılları aslında sağlık için son derece önemlidir. Yani bu kılların burun içinde bulunmasının bir anlamı var. Öncelikle bu kıllar hava solurken toz ve mikropların solunum sistemimize karışmasına engel oluyor. Söz konusu kıllar enfeksiyonların vücuda yerleşmesinin de önühe geçiyor. Sağlığımız için son derece kıymetli olan bu tüyler koparıldığında ise enfeksiyonlara yakalanma riski bir hayli artar. Ayrıca cımbızla koparılan kıllar yüzde damar tıkanıklığına ya da cilt apnelerine yol açar. "Peki, koparmayıp da ne yapalım?" sorusunu soranlara birbirinden önemli üç tavsiyemiz var.

Koparmayın, kısaltın

Kulak ve burunlarınızda bulunan kılları sağlığınız için kesinlikle cımbızla koparmamalısınız. Bunun yerine kılları makas yardımıyla kısaltabilirsiniz.

Şarjlı makine

Makas kullanmak yerine burun kıllarından kurtulmak için piyasada satılan makinelerden satın alabilirsiniz.

Uzmana danışın

Yaşınız ilerledikçe burun ve kulak bölgesinde bulunan kıllarda bir artış gözlemlediyseniz mutlaka bir uzmana danışmalısınız.

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 17:00
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