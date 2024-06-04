  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık Aman dikkat! Bu saatler arasında dışarı çıkmayın
Sağlık

Aman dikkat! Bu saatler arasında dışarı çıkmayın

Yeniakit Publisher
2024-06-04 15:11:00 -
Aman dikkat! Bu saatler arasında dışarı çıkmayın

Havaların ısınmasıyla birlikte pek çok kişi sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalıyor. Uzman isim yaz aylarında 11.00-16.00 saatleri arasında dışarıya çıkılmaması gerektiğini belirtti.

Medical Point Gaziantep Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Mehmet Uzun, yazın oluşan güneş lekeleri ve hastalıkları hakkında bilgi verdi.

“11.00 - 16.00 arasında dışarı çıkılmamalı”

Yaz aylarında belli saatlerde dışarı çıkmanın çok tehlikeli olduğunu söyleyen Dermatoloji Uzmanı Mehmet Uzun, “Yaz aylarının geldiğini güneşin etkili olduğu bölgelerde çok hissediyoruz. Bu dönemde güneş için bizim en önemli kriterimiz belli saatlerde mümkün olduğunca dışarı çok çıkmamak. Özellikle 11.00 - 16.00 arasında ultraviyole ışınları en yoğun geldiği zamanlardır. Mümkünse bu dönemde çok dışarı çıkmamak gerekiyor. Bunun dışında hem güneş koruyucular hem de fiziksel güneş koruma önlemleri çok kıymetli. Güneş koruyucu hem ultraviyole A - B içermelidir. Ultraviyole A koruma olup olmamasına çok dikkat etmemiz gerekiyor. En iyi güneş koruyucuda olsa sabah sürüp bir daha tekrar edilmeyen güneş koruyucunun bize faydası yoktur. 3 - 4 saatte bir yenilemek gerekiyor. Fiziksel korumada gözlük, uzun kollu kıyafetler giyinilmesi ve de mümkünse açık ton giyesileri tercih etmek gerek” ifadelerini kullandı.

“Güneş ışınları bazı hastalıkları alevlendiriyor”

Güneş ışınlarının bazı hastalıkları daha da arttırdığını belirten Uzman Mehmet Uzun, “Güneşin bazı hastalıkları alevlendirdiğini bilmemiz gerekiyor. Örneğin lupus hastaları, gül hastalığı, güneş alerjisi olanlar ve güneşle tetiklenen bizim bazı dermatolojik hastalıklarımız. Vitiligo hastalığı olanların çok daha dikkat etmesi gerekiyor. Biz onları uyarıyoruz zaten. Bunlar için daha farklı önlemlerde alabiliyoruz. Bu hastaları, hastalıklarında artma hissettiklerinde hemen dermatolojiye başvurmaları gerekiyor” şeklinde konuştu.

“Güneş koruma sadece yüze değil tüm vücuda sürülmeli”

Güneş koruyucunun sadece yüze değil tüm vücuda sürülmesi gerektiğini aktaran Uzman Mehmet Uzun, “Kuru ciltlerde güneşin bazı zararlı etkileri daha rahat ortaya çıkabilir. O yüzden de bol su tüketimi cildin nemlenmesi için çok önemlidir. Güneş korumanın sadece yüze değil tüm vücuda sürülmesi gerekmektedir” diye konuştu.

Bakan Koca'dan diyaliz açıklaması geldi!
Bakan Koca'dan diyaliz açıklaması geldi!

Sağlık
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bakan Koca'dan diyaliz açıklaması geldi!

Parkinson hastalığına bakın ne sebep oluyormuş!
Parkinson hastalığına bakın ne sebep oluyormuş!

Sağlık

Parkinson hastalığına bakın ne sebep oluyormuş!

Uzmanından korkutan açıklama! 2050 yılında dünya nüfusunun yüzde 50'sini etkileyecek
Uzmanından korkutan açıklama! 2050 yılında dünya nüfusunun yüzde 50'sini etkileyecek

Sağlık

Uzmanından korkutan açıklama! 2050 yılında dünya nüfusunun yüzde 50'sini etkileyecek

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23