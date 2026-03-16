Aman çok dikkatli olun! Uykudan uyandıran mide yanması neyin habercisi?

Gece ortaya çıkan ve uykudan uyandıran mide yanması, sanılandan daha ciddi sağlık sorunlarının işareti olabilir. VM Medical Park Maltepe Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Önder Ekmen, özellikle uykudan uyandıran yanma hissi, göğüs kemiği arkasında rahatsızlık veya ağza acı su gelmesi gibi belirtilerin sindirim sistemi hastalıklarının habercisi olabileceğini söyledi. Doç. Dr. Ekmen, konuyla ilgili merak edilenler hakkında bilgilendirmede bulundu.

Mutlaka hekime başvurulmalı

Gece ortaya çıkan mide yanmasının çoğu zaman mide asidinin yemek borusuna kaçması ile ilişkili olduğunu işaret eden Doç. Dr. Ekmen, “Mide yanmasının en sık görülen nedeni reflü hastalığıdır. Bunun dışında gastrit, mide veya onikiparmak bağırsağı ülserleri ve mide fıtığı da gece yanmasına neden olabilir. Özellikle sık tekrar eden ve uykudan uyandıran yanma hissi varsa mutlaka hekim tarafından değerlendirilmelidir” ifadelerini kullandı.

Geceleri bu sorun daha sık yaşanıyor

Reflü ile gece mide yanması arasındaki ilişkiye değinen Doç. Dr. Ekmen, “Reflü hastalığında mide asidi yemek borusuna geri kaçar. Gün içinde ayakta olduğumuzda yerçekimi bu kaçışı kısmen engeller. Ancak gece yatıldığında bu koruyucu etki azalır. Ayrıca gece saatlerinde yutkunma ve tükürük üretimi azaldığı için yemek borusuna kaçan asidin temizlenmesi zorlaşır. Bu nedenle reflü hastalarında gece mide yanması daha sık görülür” dedi.

“Helicobacter pylori yol açıyor”

Gece mide yanmasının gastrit veya ülser hastalıklarının habercisi olabileceğine dikkat çeken Doç. Dr. Ekmen, “Özellikle açken ortaya çıkan mide ağrısı, gece uykudan uyandıran yanma hissi ve yemek yedikten sonra azalan ağrı ülser açısından düşündürücü olabilir. Bu durumların önemli bir kısmında Helicobacter pylori adlı bakteri rol oynar. Bu yüzden uzun süren şikâyetlerde tetkik yapılması önemlidir” diye konuştu.

Uzun süredir devam eden gece mide yanmasının bazı başka ciddi hastalıkların da belirtisi olabileceğini dile getiren Doç. Dr. Ekmen, “Uzun süreli ve tedavi edilmemiş reflü bazı komplikasyonlara yol açabilir. Yemek borusunda iltihap gelişmesi, eroziv özofajit ve Barrett özofagusu gibi durumlar görülebilir. Barrett özofagusu nadir de olsa yemek borusu kanseri açısından risk oluşturabileceği için uzun süreli şikâyetleri olan hastaların değerlendirilmesi gerekir” dedi.

Hangi belirtilere dikkat edilmeli?

Gece mide yanmasına eşlik eden yutma güçlüğü, yutarken ağrı, istemsiz kilo kaybı, kansızlık, siyah renkli dışkı, kanlı kusma veya sürekli kusma gibi belirtiler alarm bulgusu olarak kabul edildiğini söyleyen Doç. Dr. Ekmen, bu belirtiler varsa mutlaka gecikmeden bir gastroenteroloji uzmanına başvurulması gerektiğini belirtti.

Tanıda en önemli yöntemlerden birinin gastroskopi olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Ekmen, bu işlem sırasında yemek borusu, mide ve onikiparmak bağırsağının doğrudan görüntülendiğini; gerekirse biyopsi alınarak Helicobacter pylori enfeksiyonunun araştırılabildiğini ifade etti. Doç. Dr. Ekmen, bazı hastalarda ise reflüyü değerlendirmek için 24 saatlik pH monitörizasyonu gibi ileri testlerin yapılabileceğini ekledi.

Kapak mekanizması zayıflıyor

Doç. Dr. Ekmen, gece mide yanmasını artıran beslenme ve yaşam tarzı alışkanlıklarını ise şöyle anlattı:

“Geç saatlerde yemek yemek, yağlı ve kızartılmış gıdalar tüketmek, çikolata, kahve ve kafeinli içecekler reflü şikâyetlerini artırabilir. Alkol ve sigara da mide ile yemek borusu arasındaki kapak mekanizmasını zayıflatır. Ayrıca fazla kilo da reflü riskini artıran önemli bir faktördür.”

Yemek yedikten sonra bu hatayı yapmayın!

Hastalara gece mide yanmasını azaltmak için evde yapabilecekleri pratik önerilerde bulunan Doç. Dr. Ekmen, “Yatmadan en az 3 saat önce yemek yemeyi bırakmak oldukça önemlidir. Yatağın baş kısmını 10-15 santimetre yükseltmek, küçük porsiyonlarla beslenmek ve kilo kontrolü sağlamak şikâyetleri azaltabilir. Ayrıca yemek yedikten hemen sonra uzanmaktan kaçınılmalıdır.”

İlaçları doktor tavsiyesiyle kullanın

Mide koruyucu ilaçlar hakkında da uyarılarda bulunan Doç. Dr. Ekmen, “Mide asidini azaltan proton pompa inhibitörleri genellikle 4-8 haftalık tedavi şeklinde kullanılır. Ancak bu ilaçların uzun süre kontrolsüz kullanılmaması gerekir. Tedavi süresi ve dozu mutlaka hekim tarafından belirlenmelidir” dedi.

Erken teşhis önemli

Gece mide yanması olan kişilerde şikâyetlerin birkaç haftadan uzun sürmesi, ilaçlara rağmen düzelmemesi veya alarm belirtilerinin varlığı durumunda mutlaka bir gastroenteroloji uzmanına başvurulması gerektiğinin altını çizen Doç. Dr. Ekmen, “Erken değerlendirme hem doğru tedavinin başlanmasını sağlar hem de olası ciddi hastalıkların zamanında tespit edilmesine yardımcı olur” diyerek açıklamalarını sonlandırdı.