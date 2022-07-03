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Spor Aman Bruma ne yaptın! Taraftarlar çıldırdı...
Spor

Aman Bruma ne yaptın! Taraftarlar çıldırdı...

Fenerbahçe'nin kiralık olarak kadrosuna kattığı Bruma, Partizan-Fenerbahçe maçında gündem oldu. Fenerbahçe'nin Sırp temsilcisiyle karşılaştığı maçta ortaya koyduğu oyun ile sarı-lacivertli taraftarlara saç baş yolduran çiçeği burnunda isim, taraftarların hışmına uğradı.

Yeniakit Publisher
2022-07-03 09:53:00 -
Aman Bruma ne yaptın! Taraftarlar çıldırdı...

Fenerbahçe'nin kiralık olarak kadrosuna kattığı Bruma, Partizan-Fenerbahçe maçında gündem oldu. Fenerbahçe'nin Sırp temsilcisiyle karşılaştığı maçta ortaya koyduğu oyun ile sarı-lacivertli taraftarlara saç baş yolduran çiçeği burnunda isim, taraftarların hışmına uğradı.

Fenerbahçe, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında Partizan ile karşı karşıya geldi. Daha önceki hazırlık maçlarındai Shkupi ile 2-2 berabere kalan, Tirana'yı 4-0, Al Shamal'ı ise 4-2 mağlup eden sarı-lacivertliler, Partizan'ı da 1-0 yendi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, sahaya, Altay, Osayi, Min Jae, Szalai, Ferdi, İsmail, Zajc, Lincoln, Bruma, Rossi, Valencia ile çıktı.

BRUMA'YA BÜYÜK TEPKİ VAR
Fenerbahçe, Avusturya'da Sırbistan temsilcisi Partizan ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın henüz başında Enner Valencia ile 1-0 öne geçen Sarı Kanarya'da Bruma tepki çekti.

Baskılı bir oyun ortaya koymasına rağmen gol yollarında etkisiz kalan Fenerbahçe'de Bruma'nın performansı sosyal medyada tepkilerin odağında yer aldı. Fenerbahçeli taraftarların Bruma hakkındaki sözleri sosyal medyada trend topic oldu.

 

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