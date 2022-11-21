Aman Ali Koç bu sefer dikkat!

Fenerbahçe Teknik Direktörü takımın başına getirmek isteyen Brezilya ekibi Flamengo, Portekizli teknik adama büyük bir transfer bütçesi önerdi.

Fenerbahçe'de yönetim, sezonun ilk bölümündeki başarılı performans sonrası bir an önce Jorge Jesus ile yeni kontrat yapmak için kolları sıvadı. Ancak son dönemde özellikle Brezilya basınında çıkan haberler can sıkıyor. Jesus'un, Dünya Kupası sonrası görevini bırakacak olan Tite'nin yerine Brezilya'nın başına geçebileceği iddiası vardı. Ardından Portekiz Milli Takımı için de Jesus'un adı geçmeye başladı.

Son dönemde ise Flamengo'nun tecrübeli teknik adamı yeniden göreve getirmek için harekete geçtiği iddia edilmeye başladı.

Buna göre, bu sezon Flamengo ile Copa Libertadores ve Brezilya Kupası'nı kazanan Dorival Junior'ın Brezilya Milli Takımı'nın yeni hocası olacağı kaydedildi.

Kırmızı-siyahlıların da Junior'ın yerini Jorge Jesus ile doldurmak için ekonomik anlamda tüm imkanları seferber ettiği öne sürüldü.

Fanatik'te yer alan habere göre; Flamengo'nun, Jesus ve ekibine dolgun bir maaş teklif etmenin yanı sıra Güney Amerika futbolunda görülmemiş bir transfer bütçesi sunacağı kaydedildi.

Ali Koç ise şu anda tatilde olan Jorge Jesus'un İstanbul'a dönmesinin ardından kendisiyle hemen masaya oturmaya hazırlanıyor.

Başkan Koç, Fenerbahçe'de ve İstanbul'da son derece mutlu olduğu bilinen Portekizli teknik adamın sözleşme uzatma teklifine olumlu yaklaşacağını umuyor.