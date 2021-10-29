A.Madrid ile Levante puanları paylaştı
Atletico Madrid, La Liga'nın 11. haftasında deplasmanda Levante ile 2-2'lik skorla berabere kaldı.
La Liga'nın 11. hafta mücadelesinde Atletico Madrid deplasmanda Levante'ye konuk oldu.
Estadio Ciudad de Valencia'da oynanan maç 2-2'lik eşitlikle tamamlandı.
Ev sahibi Levante'nin gollerini, 37 ve 90. dakikalarda penaltıdan Bardhi kaydederken, A.Madrid'in gollerini 12. dakikada Griezmann ve 76. dakikada Cunha kaydetti.
Bu sonuçla Atletico Madrid 19 puana yükselirken, Levante ise puanını 6'ya çıkardı.