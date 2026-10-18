Alzaymır hastası ölümden döndü
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Konya, Beyşehir'de apartmanın ikinci katından zemine düşen 68 yaşındaki alzaymır hastası kadın hastanede tedavi altına alındı.
Olay, Hacıakif Mahallesi Şehit Hüseyin Albaşgil Sokak'ta bulunan 4 katlı bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yüksekten düşme vakası ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Apartmanın ikinci katından zemine düştüğü öğrenilen G.T.'ye (68) ilk müdahale, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı.
Yaralı kadın, ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.