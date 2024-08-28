Alüminyum üreticisinden enerjiye dev yatırım

Sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda önemli bir adım atan Assan Alüminyum, Karaman’da yıllık 10 megavat pik (MWp) enerji üretim kapasitesine sahip yeni bir güneş enerjisi santralini bünyesine kattı. Şirket, Kibar Holding çatısı altında faaliyet gösteren yassı alüminyum üreticisi olarak, sürdürülebilirlik alanındaki girişimlerine bir yenisini ekledi.

Assan Alüminyum Genel Müdürü Göksal Güngör, şirketin “Geleceği Tüketmeden Üretiyoruz” felsefesi doğrultusunda hareket ettiğini belirtti. Güngör, düşük karbonlu döngüsel ekonomi temeline dayanan iş stratejileri ile hem çevreye hem de gelecek nesillere olan sorumluluklarının bilincinde olduklarını ifade etti.

KARAMAAN’DAKİ GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ

Karaman’da 11,37 hektarlık bir arazi üzerine kurulan güneş enerjisi santrali, şirketin enerji verimliliğini artırma hedeflerine önemli katkı sağlayacak. Yıllık 10 MWp kapasitesiyle, Assan Alüminyum’un enerji üretiminde sürdürülebilirliği destekleyen bu yatırım, çevresel etkileri azaltmayı amaçlıyor.

2023 yılında, Karbon Saydamlık Projesi (CDP) aracılığıyla Türkiye’de alüminyum sektöründe iklim değişikliği ve çevresel performans raporlaması yapan ilk firma olarak dikkat çeken Assan Alüminyum, uluslararası tanınmışlık kazanan I-REC (International Renewable Energy Certificate) belgeleri ile Kapsam 2 emisyonlarını dengeliyor. Ayrıca, Manavgat’taki hidroelektrik yenilenebilir enerji üretim tesisiyle temiz enerji üretimini artırıyor.

GLOBAL SÜRÜDÜRÜLEBİLİRLİK STANDARTLARINA UYUM

Assan Alüminyum, Aluminium Stewardship Initiative’den (ASI) aldığı Sürdürülebilirlik Performans Standardı Sertifikası ile Tuzla ve Dilovası üretim tesisleri ile geri dönüşüm tesislerinin küresel sürdürülebilirlik prensiplerine uygun faaliyet gösterdiğini tescilledi. Şirket, ayrıca soğuk hadde hattı yatırımı ve eski hatların modernizasyonu ile katma değer ve sürdürülebilirlik açısından önemli adımlar attı.

Assan Alüminyum, karbon ayak izini azaltma hedefi doğrultusunda International Finance Corporation’dan (IFC) 90 milyon dolar tutarında “yeşil kredi” desteği aldı. Bu destek, sektörde yüzde 100 iklim etiketli yeşil kredi desteği alan ilk şirket olmalarını sağladı.

ÜLKE EKONOMİSİNE KATKI

Göksal Güngör, Assan Alüminyum’un güvenilirlik, esneklik, yenilikçilik ve sürdürülebilirlik değerleri ışığında ülke ekonomisine katkıda bulunurken, çevre ve doğa sorumluluklarını da yerine getirmeye devam edeceğini belirtti.

Bu gelişmeler, Assan Alüminyum’un çevresel sürdürülebilirlik konusundaki kararlılığını ve sektöre öncülük etme vizyonunu pekiştiriyor.

Kaynak: AA