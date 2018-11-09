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Alüminyum felaket!

Alüminyum bugün dünyanın en yaygın kullanılan metalidir ve günlük hayatımızdaözellikle işlenmiş içecekler ve yiyeceklerde bulunuyor. İçme suları da alüminyum içeriyor. Su arıtma tesislerinde maalesef arıtma maddesi olarak alüminyum kullanılıyor.

09 Kasım 2018 Cuma 16:25
Alüminyum felaket!

Kozmetiklerde, terleme önleyicilerde, aerosollerlerde, çikolata ve baharat bulunuyor ve birçok besinin ambalajı alüminyumlu maddelerden oluşuyor.

Alüminyumun ciddi zararlı olduğu ve hatta Alzheimer hastalığını tetiklediği bilinmektedir.

Bugüne kadar alüminyumun zehirsiz olduğu düşünülüyordu, fakat göğüs kanseri ve Alzheimer hastalığını tetiklediği artık bir gerçek..

Alüminyum vücuda nasıl geçer?

Alüminyum genelikle besinlerle alınırsa da alüminyumlu tencere, alüminyumlu çaydanlık veya alüminyum folyo ile de alınır.

Alüminyum dünyada en çok olan elementlerden biridir ve tabii ki besinlerde bulunması normaldir.

Fakat 1 gr çikolatada 33 mg alüminyum olması çok feci!

Günümüzde birçok insanın kullandığı deodorantların içindeki alüminyum klorit koltuk altındaki ter ve yağ kanallarını tıkar, akamayan ter ve çıkamayan yağ zamanla iltihaplanır ve başta terbezi iltihaplanması (hidradenitis suppurativa, akne inverse, köpek memesi) ve lenf bezesi şişme ve iltihaplanmasına sebep olabilir.

Artı bazı ilçlar alüminyum içermekte olup ilaçlar ile yoğun alüminyum alınmaktadır. Özelikle de mide asidine karşı alüminyumhidroksit içeren ilaçlar maalesef çok çok zararlı olabilir.

Vücutta Dağılımı;

Alüminyum vücuda girer girmez organlarda dağılır, fakat bu dağılım eşit oranda değildir.

Vücuda giren alüminyumun yarısı kemiklerde, dörtte biri akciğerde ve büyük bir kısmı da beyin-omurilik sıvısını [beyin-omurilik sıvısı (BOS) veya bel sıvısı] geçerek beyinde depolanır.

Alüminyum oranı kişi yaşlandıkça yavaş yavaş artar, çünkü alınan alüminyumun hepsi atılamaz ve sürekli depolama nedeniyle zamanla toksik bir durum oluşur.
Alınan alüminyumun büyük bir kısmı bir gün içinde atılırken bir kısmı da 50 yıl vücutta kalabiliyor.

Alzheimer Yapar mı?

Genelikle diyalize giren böbrek hastalarında alüminyum vücuttan tamamen atılamadığı için beyinde yoğunlaşmakta ve zamanla önce beyinde tahribat yapar ve sonra Alzheimer hastalığını tetikler. Alüminyum-kalsiyum dengesi sinir sisteminde bozulup, sinir hücrelerinde alüminyum yoğunlaşırsa, beyindeki sinir hücreleri alüminyum tarafından zehirlenir ve kişi alzheimer yakalanır.

İngiliz kasabasının yaşadığı

7 Temmuz 1988'de İngiltere'de Camelford'da fark edildi ama alüminyumun etkisi hızlı ve korkutucu oldu. Halk, kasaba suyunun musluklarından dökülüp, cildine yapıştığını söylüyordu.. Kentin deresindeki balıklar telef olmuştu.

Ardından hastalıklar geldi, kirlenmiş suları içen insanlar mide krampları, deri döküntüleri, diyare, ağız ülseri ve ağrılarla kıvrandı.

Beyin hastalığından ötürü ölen Carole Cross'un ölümüyle ilgili bir soruşturma sebebin içme suyundaki alüminyum olduğunu ortaya çıkardı.

Şehrin su arıtma şebekesi, alüminyum sülfatı olmasından fazla miktarda şebeke suyuna akıtınca bu felaket meydana gelmişti.

Zehirden etkilenen kasaba sakinlerinden ölmeyip sağ kalanlar bugün tekerlekli sandalyelerde ve hafıza kaybı ile yaşıyor..

Haber Tarihi: 09 Kasım 2018 Cuma 16:25
  1. alüminyum
  2. alüminyumun zararları

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