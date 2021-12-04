Altyapı temizleme çalışmaları devam ediyor! Kozluk Belediyesi'nde dur durak yok

Kozluk Belediyesi özel bir kanal açma aracı ile mahallelerde kanalizasyon ve yağmur suyu şebekelerine ait borulardaki tıkanıklıkları ve çeşitli inşaat benzeri atıkların oluşturduğu deşarj sorununu çözmek üzere başlatılan çalışmalar kent merkezinde devam ediyor.

Belirli program dâhilinde çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri, kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarının tıkanmasıyla meydana gelebilecek olumsuzluklar için erkenden birtakım önlemler alıyor. Bu kapsamda cadde ve sokak üzerinde bulunan kanalizasyon ve yağmursuyu bacaları son sistem kombine kanal temizleme aracı ile temizleniyor.

Kozluk Belediye Başkanı Ayhan Eren bu çalışma ile Kozluk Beldiyesi olarak kentteki tüm kanal şebeke ağının çalışır vaziyette tutulmasını sağlayacaklarını belirterek çalışmalalara önümüzdeki günlerde ilçe merkezinde daha çok ağırlık vereceklerini söyledi.

Ayhan Eren açıklamasında, “Kozluk Belediyesi olarak ilçe genelinde, altyapıda uzman işçilerimiz ve iş makinelerimizle düzenli olarak altyapı hatlarımızı bakımdan geçiriyoruz fakat böyle özel bir sistemle ihtiyaç çerçevesinde çalışıyoruz. Bu anlamda Kozluğumuzda altyapı sıkıntısı yaşanmasın diye çalışmalarımız aralıksız sürecektir.

Kanalizasyon ve yağmursuyuhatlarına taş, kum toprak, çöp maddeleri gibi çok çeşitli atıkların girmesi ve birikmesi dolayısıyla oluşan tıkanıklıkları bu son derece güçlü özel vakumlu sistemle gidereceğiz.

Bu çalışmayla aynı zamanda muayene bacalarına taşınarak biriken maddelerin oluşturduğu kalıplaşmış yığıntılar sebebiyle oluşan hacim daralmasını da önleyerek meydana gelen tıkanıklık ve yavaş deşarj sıkıntısını da çözüyoruz.

Genel anlamda ilçedeki tüm kanal şebeke ağının çalışır vaziyette tutulması ve planlı önleyici bakımlarının yapılması amacıyla araçlarımız ve ekiplerimizle aralıksız bir şekilde görev yaparak çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek“ dedi.

Yol kumlama ve stabilize çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor

Kozluk Belediye Başkanı Ayhan Eren, ilçemizin çeşitli mahallelerinde kumlama gerektiren yollar için talimat vererek yağışlar öncesinde bitirilmesini istedi.

İlçe Merkezinde ve çeşitli mahallelerimizde taş olmayan yolların kış aylarındaki yoğun yağış nedeniyle çamurlanması ve kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle Belediye Kademe Hizmet Müdürü Behçet Adsan ve fen işleri personellerinin ilçe genelinde yaptıkları incelemeler doğrultusuna Başkan Eren’e verdikleri brifing sonrası çalışamalara hız verdi.

Kozluk Belediyesi Kademe Hizmet Müdürü Behçet Adsan yaptığı açıklamada ise; fen işleri ekipleri tarafından başlatılan kumlama çalışmaları ilçe genelinde hız kesmeden devam ediyor. Kozluk Belediyesi fen işleri ekiplerimizin İslambey Mahallesi’nde parke kilit taşı Tepecik ve Yukarı Güneşli Mahallesi’nde ise yol arazi ve stabilize yollarında kumlama çalışmaları devam etmektedir. Tüm mahallelerimizdeki sorunlarla tek tek ilgilenildiğini ve önünüzdeki süreç içerisinde hiçbir mahallemizde sorun kalmayıncaya dek çalışmalara aralıksız olarak devam edeceğiz“ dedi.

Kozluk Belediyesi araç filosuna 2 araç daha ekledi

Milletvekilimiz sayın Ziver Özdemir ve Kozluk Belediye Başkanı sayın Ayhan Eren’in Çevre ve Şehircilik Bakanı sayın Murat Kurum ile yaptığı görüşmeler sonucunda Kozluk ilçemiz için bir adet JSB kepçe, bir adet çöp kamyonu ve 200 adet çöp konteyneri kazandırıldı.

Ayhan Eren yaptığı açıklamada ise; “Kozluk Belediyesi araç filomuza kazandırdığımız araçlara büyük bir ihtiyaç duyuyorduk yaptığımız görüşmeler sonucunda Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum öncülüğünde taleplerimiz bakanlık tarafından yerine getirildi. Sayın bakanımız Murat Kurum’a ve sayın milletvekilimiz Ziver Özdemir’e halkımız adına teşekkür ediyorum. Yeni araçlarımız halkımıza hayırlı uğurlu olsun 200 adet çöp konteynerlarımızı da çok kısa bir sürede teslim alacağız. Kozluk halkı için daha yapacağımız ve kazandıracağımız çok şeyler olacak inşallah” dedi.