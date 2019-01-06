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Altyapı çalışmasında feci olay!Kardeşini kurtarmaya çalışırken hayatını kaybetti

Bursa'da, sondaj çalışması sırasında 1 metre çapındaki borunun içinde çalışırken su tahliye motorundan çıkan gazdan zehirlenen 6 işçiden 2'si hayatını kaybetti.

06 Ocak 2019 Pazar 00:52
Altyapı çalışmasında feci olay!Kardeşini kurtarmaya çalışırken hayatını kaybetti

Bursa'nın Nilüfer ilçesi 100. Yıl Mahallesi İzmir Yolu Caddesi'nde sondaj çalışması için yaklaşık 1 metre çapındaki borunun içine giren 6 işçi, yağmur suyunu tahliye eden motordan çıkan gazdan etkilendi. Arkadaşlarının fenalaştığını fark eden diğer çalışanlar durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis, itfaiye, AFAD ve Nilüfer Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla işçiler Yasin (18) ve Musa Balandi, Mehmet Ali Ege, İbrahim Orçan ve Mehmet Aydın borudan çıkarılarak Uludağ Üniversitesi (UÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Yasin Balandi kurtarılamadı.

Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu sıkıştığı borudan çıkarılan diğer işçi Atilla Balandi'nin (25) de hayatını kaybettiği belirlendi. Atilla Balandi'nin cesedi Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

2 kardeş hayatını kaybetti

Yasin, Atilla ve Musa Balandi'nin kardeş olduğu belirtildi.

Atilla Balandi'nin olay sırasında dışarıda olduğu, kardeşi Yasin Balandi'yi kurtarmak isterken zehirlendiği öğrenildi.

Yasin Balandi'nin, borudan çıkarıldıktan sonra kalbinin durduğu, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı suni teneffüs ve kalp masajıyla hayata döndürüldüğü ancak hastanede hayatını kaybettiği ifade edildi.

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 06 Ocak 2019 Pazar 00:52
  1. İzmir
  2. Bursa
  3. Aydın
  4. sondaj çalışması
  5. Nilüfer

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