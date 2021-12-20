Altun'dan 'tokatçı' Sarıkaya'ya tepki! 'Kabul edilebilir bir durum değil'

Ciner Medya Grup Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı İHA muhabiri Ahmet Demir’i telefonla arayan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Sarıkaya'nın eyleminin kabul edil emeyeceğini belirtti.

"Bu olay gerçekten içler acısı bir durum." diyen Altun, "Biz, her hal ve şartta yanındayız. Yapılan saldırıyı bütün basın camiasına karşı yapılmış olarak addediyoruz. Gerçekten bu görüntü çok acı bir görüntü" dedi. Altun, yaşanan olay nedeniyle tüm sivil toplum kuruluşlarının İHA muhabiri Ahmet Demir’e destek olması gerektiğini belirterek, "Bu tokat sadece sana atılmış bir tokat değil. Bu bütün arkadaşlarımıza, bütün medya mensuplarımıza atılmış bir tokat. Dolayısıyla tüm gazetecilerin, basın kuruluşlarının, basın STK’larının bu olaya karşı seslerini yükseltmeleri, tepki göstermeleri gerekir." ifadelerini kullandı.

'Her zaman yanındayız'

Altun, şöyle devam etti:

“Bu olay sembol bir olaydır. Ne olursa olsun hiçbir şekilde böyle bir durum kabul edilemez. Biz, buna inanıyoruz. Özellikle bunları söylemek istedim. Bir basın mensubunun başka bir basın mensubuna bunu yapması hiçbir şekilde kabul edilir bir durum değil. Tekrardan çok geçmiş olsun. Başarılar diliyorum, biz her zaman yanındayız ve arkandayız."