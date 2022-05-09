Altun’dan teröre karşı küresel işbirliği çağrısı!

YENİ AKİT ANKARA

İsviçre'nin Basel kentinde bugün düzenlenen 23 Nisan kutlamalarında terör örgütü PKK yandaşları, Türk vatandaşlarına saldırmasına ilişkin İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Altun paylaşımında, “İsviçre’deki PKK varlığı, terörün zehirli bir sarmaşık gibi Avrupa’yı sardığını ve bu küresel tehdide karşı çok boyutlu bir mücadelenin zaruretini de bir kez daha ortaya koymuştur. Ayrım yapmaksızın teröristlerle ve terörizmle kararlı ve etkin bir mücadele yürüten Türkiye, diğer ülkelerden de aynı şekilde küresel teröre karşı gereken güçlü mücadeleyi, gerçekçi işbirliğini ve samimi dayanışmayı görmeyi beklemektedir” ifadelerini kullandı.